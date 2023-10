Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brandweervrouw Georgette (29): ‘De schietpartij bij het EMC blijft me altijd bij’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: brandweervrouw Georgette Plomp (29), die leeft voor de adrenaline die gepaard gaat met haar vak.

Georgette droomde van een leven als dierenarts, werd dierenverzorger en werkte jarenlang liever met dier, dan met mens. In 2020 gooit ze het roer om. Branden, reanimaties, schietpartijen: de 29-jarige Georgette is overal als brandweervrouw bij.

Overstap naar de brandweer

Door de verhalen van een bevriende beroeps-brandweerman begint een baan bij de brandweer steeds meer te kriebelen. Als ze hoort van de mogelijkheid tot een avondopleiding voor de vrijwillige brandweer, gaat Georgette overstag.

„Het ging me goed af. Eerst werkte ik nog op de boerderij en volgde ik de avondopleiding”, vertelt ze in de podcast. Inmiddels is ze fulltime in dienst, geeft ze voorlichtingen voor Veilig Leven en de Club van 112 én draait ze diensten vanuit huis, waarbij ze wordt opgeroepen, of op de kazerne.

Meer dan brand blussen

Inmiddels is Georgette erachter dat het werk bij de brandweer meer behelst dan alleen brand blussen. „Het is meer dan ik had verwacht. We doen zoveel; mensen die vastzitten in de lift, reanimaties, wateroverlast. Wij zijn vaak het eerste pionnetje.”

Dat werd eind vorige maand nog eens extra bevestigd, als Georgette op 28 september wordt opgepiept. Het is de dag van de schietpartij in Rotterdam, waar drie dodelijke slachtoffers vallen. „Deze dienst bij het Erasmus Medisch Centrum zal mijn collega’s, de hulpverleners, eigenlijk iedereen, altijd bijblijven.”

Het eerste moment dat ze hoort van de incidenten, geeft ze samen met een collega een voorlichting over een vlam in de pan. Bij de eerste melding wordt er gesproken van een explosie.

Kort daarna gaat de pieper af voor een herbezetting van de kazerne. „Nog steeds dachten we dat het ging om een explosie”, vertelt Georgette. Totdat de casus kort daarna plots verandert. „We zagen een melding: schietpartij EMC. Bijna alle voertuigen werden gealarmeerd en gingen ter plaatse.” Eenmaal in het voertuig verandert de stemming. De bevelvoerder geeft aan dat de lieden het thuisfront even moet informeren. „Op dat moment schiet ik in een andere rol.”

