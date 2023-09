Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld krijg je meer of minder in 2024 dankzij toeslagenchaos

Met ingang van 2024 staan er weer de nodige financiële veranderingen op het menu. En daar heeft niet iedereen profijt van. De energietoeslag verdwijnt en de zorgtoeslag wordt verlaagd. Het gevolg? Een koopkrachtdaling voor de laagste inkomens.

Ondanks de stijging van het minimumloon, verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan sommige huishoudens er ook volgend jaar niet op vooruit, stelt het Nibud. De grote boosdoener in dit verhaal: het verdwijnen van de energietoeslag.

Extra toeslag en meer salaris

De plannen uit de Miljoenennota liggen op tafel en dat betekent inzicht in de portemonnee van volgend jaar.

Kindgebonden budget

Zo stijgt in 2024 het kindergebonden budget tot een maandelijks maximumbedrag van 203 euro per kind. Het bedrag voor alleenstaande ouders stijgt naar 290 euro per maand en voor oudere kinderen wordt ook de ondersteuning verruimd. Voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar stijgt het bedrag naar maximaal 57 euro per maand. Voor kinderen van 16 en 17 jaar wordt dat maximaal 77 euro per maand, meldt het Nibud.

Huurtoeslag

Voor lage inkomens stijgt de huurtoeslag maandelijks met 30 tot 50 euro. Ook hogere inkomens die in aanmerking komen voor huurtoeslag kunnen rekenen op een verhoging, maar dit bedrag wordt lager dan het genoemde bedrag.

Het minimumloon

Ook het minimumloon stijgt op advies van de Commissie Sociaal Minimum. Vanaf 2024 wordt er in plaats van een minimumloon, een minimumuurloon in het leven geroepen. Volgens HR-Dienstverlener Visma Raet stijgt daarmee het bruto maandloon bij een werkweek van 36 uur met 2,5 procent. Dat betekent een salaris van bruto 2.045 euro per maand. Met de stijging van het minimumloon stijgt in Nederland ook het bijstandsniveau en de hoogte van de AOW.

Zorgtoeslag en energietoeslag

Maar er staan niet alleen maar gunstige financiele veranderingen op het programma. De zorgtoeslag is dit jaar verhoogd, om de gestegen zorgkosten te compenseren. Maar met ingang van 2024 verdwijnt deze verhoging, waardoor huishoudens met lagere inkomens op zo’n 30 tot 50 euro per maand minder kunnen rekenen. Waar de huurtoeslag dus met een vergelijkbaar bedrag stijgt, daalt aan de andere kant de zorgtoeslag.

Daarnaast zeggen we in het nieuwe jaar vaarwel tegen de energietoeslag die in het leven werd geroepen om huishoudens te compenseren tegen de stijgende energiekosten. Een vermindering van 1.300 euro op jaarbasis is voor huishoudens met een laag inkomen een flinke hap in de begroting. En dat is terug te zien in de koopkracht. Het Nibud heeft uitgerekend op welke manier Nederlandse huishoudens volgend jaar een verandering in de portemonnee zullen voelen. En dat is vooral slecht nieuws voor de minder bedeelden in het land.

Gevolgen voor koopkracht

De financiële plannen zijn dus niet zonder gevolgen voor de koopkracht van huishoudens. In onderstaande tabel zie je hoeveel geld je volgend jaar inlevert, of juist extra te besteden hebt. Het Nibud is in de berekeningen uitgegaan va 3,6 procent inflatie en 5,2 procent loonstijging, volgens de verwachting van het CPB.

Swipe naar rechts om de volledige tabel te zien!

Huishouden Netto bedrag maandelijkse besteding Percentuele koopkrachtverandering Alleenstaand bijstand -72 -4,3% Eenouder 1 kind bijstand -54 -2,3% Eenouder 2 kinderen bijstand +50 1,9% Alleenstaand € 20.000 uitkering -70 -4,0% Alleenstaand AOW + € 7500 +70 3,1% Alleenstaand werkend € 35.000 +72 2,9% Eenouder 1 kind werkend € 35.000 +120 3,6% Paar zonder kinderen € 35.000 en € 35.000 +169 3,5% Paar 3 kinderen € 90.000 en € 45.000 +371 4,7% Alleenstaand zelfstandig € 40.000 -53 -1,6%

Zelf berekenen wat er staat te gebeuren met jouw koopkracht volgend jaar? Dat kan via de Koopkrachtberekenaar die is ontwikkeld door het Nibud.

