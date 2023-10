Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer is het het waard om voor een hotelupgrade te gaan? Experts delen de beste opties

Vooral wanneer een verblijf duur is, kan de rekening voor een vakantie hoog oplopen. Maar soms is het het waard om een hotelupgrade te regelen. In welke gevallen is dat zo? Experts delen de beste upgrades.

Vooral wanneer je reissituatie erom vraagt, kan een upgrade de ervaring aanzienlijk verbeteren. Huffpost vroeg experts op het gebied van reizen welke hotelupgrades volgens hen het extra geld waard zijn.

Een hotelkamer met uitzicht

„Er gaat niets boven een adembenemend uitzicht,” zegt reisblogger Sean Lau. „Een upgrade naar een kamer met uitzicht is altijd de extra kosten waard.” De hotelupgrade krijgt bonuspunten als de kamer een balkon of terras heeft, vindt Lau.

Waarom is dat het waard? „Voor mij zijn accommodaties niet alleen een plek om te slapen. Ze zijn een plek om te ontspannen, vooral na een lange dag in de weer geweest te zijn”, beaamt Gabby Beckford, reisexpert en oprichter van Packs Light.

Als je toch niet veel tijd in je hotel spendeert, is zo’n upgrade nogal nutteloos, vindt Jessica van Dop DeJesus, oprichter van The Dining Traveler. „Als je hotel een dakterras heeft, sla de uitzicht-upgrade dan over.”

Extra ruimte voor kinderen en stille kamers

„Als de prijs redelijk is en als ik met mijn gezin reis, upgrade ik graag naar een grotere kamer zodat we wat meer ruimte hebben”, tipt Van Dop DeJesus. „Als je met kinderen reist, is meer ruimte een groot voordeel”, beaamt Laura Motta, eindredacteur bij Lonely Planet. „Het hangt echt af van je behoeften als reiziger.”

Daarnaast kun je soms ook voor een stillere kamer gaan. „Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat mijn hotelkamer zo stil mogelijk is”, zegt Phil Dengler, medeoprichter van The Vacationer. „Dat houdt in dat ik een kamer kies op een hoge verdieping en uit de buurt van liften.”

„Afhankelijk van het hotel kan dit een extra toeslag zijn tijdens het boeken”, aldus Dengler. „In andere situaties kun je het gratis aanvragen tijdens het boekingsproces of vragen wanneer je aankomt in het hotel. Het liefst kies ik voor een hoekkamer als die beschikbaar is.”

Inchecktijd en ontbijt als hotelupgrade

„Vroeg inchecken en laat uitchecken zijn de twee extra’s die het bijna altijd waard zijn”, zegt Melissa DaSilva, president van Trafalgar in Noord-Amerika. „Vroeg inchecken is ideaal voor reizigers die vroeg aankomen. Laat uitchecken is daarentegen geweldig om je laatste dag op reis te maximaliseren met comfort en gemak.”

„Een upgrade waarvan ik denk dat het echt de moeite waard kan zijn, is het ontbijt”, vindt reisblogger Esther Susag. „Als ik op een duurdere bestemming ben, kies ik voor het hotelontbijt omdat ik dan meestal een snack voor later kan maken. Zo bespaar ik wat geld in plaats van naar een restaurant te gaan.”

