Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spaarrentes omhoog, bij deze banken spaar je het snelst

Zachtjes aan kruipen de rentes weer omhoog. Al bieden de kleinere vissen betere voorwaarden dan grote spelers als ING en ABN Amro. Maar welke kluis is het meest rendabel voor de rekening? Bij deze banken in Nederland spaar je je geld het snelst.

Eerder spraken we een budgetcoach, die een aantal spaartips met ons deelde.

Banken in Nederland met de beste spaarrentes

Vanaf 15 oktober verhoogt ING de variabele spaarrente. En ook Rabobank en ABN Amro hebben aangekondigd eenzelfde stijging door te voeren. Desondanks spaar je bij kleinere, minder bekende banken in Nederland nog steeds dubbel zo snel.

Ook bestaan er verschillen in rentes wat betreft het bedrag waar je over spaart. Zo biedt ABN Amro bijvoorbeeld een variabele spaarrente van 1,50 procent tot een bedrag van 1 miljoen euro. Bij ING geldt de rente van 1,50 procent tot een bedrag van 10.000 euro. Voor alles daarboven tot een miljoen euro krijg je een spaarrente van 1,25 procent. Omwille daarvan hebben we in de tabel hieronder alleen de spaarrentes tot 10.000 euro vernoemd. En voor alle duidelijkheid: we hebben het over de variabele spaarrentes, niet de vaste. Eventuele welkomstbonussen zijn niet meegeteld, aangezien die meestal slechts enkele maanden van toepassing zijn.

Bij Banca Progetto spaar je het snelst in Nederland

Genoeg gerentenierd en belegd; dit zijn de banken in Nederland waar je het snelst geld kunt sparen.

Bank Variabele Spaarrente

< € 10.000 Banca Progetto 3,25 procent Klarna 3 procent Bigbank 2,80 procent Inbank 2,75 procent Renault Bank 2,75 procent YapiKredi 2,75 procent Openbank 2,65 procent Lloyds Bank 2,50 procent Bunq 2,46 procent Anadolubank 2,45 procent LeasePlan Bank 2,20 procent DHB Bank 2,05 procent Argenta 2 procent Knab 2 procent Centraal Beheer 2 procent NIBC 1,90 procent Nationale Nederlanden 1,80 procent Credit Europe Bank 1,77 procent Rabobank 1,70 procent ING 1,50 procent ABN Amro 1,50 procent Triodos Bank 1,50 procent Brand New Day 1,50 procent Garanti BBVA 1,50 procent SNS Bank 1,25 procent ASN Bank 1,20 procent Civi Bank 0 procent

De Italiaanse bank Banca Progetto biedt dus de beste voorwaarden aan om een vakantiebudget bijeen te sparen.

Vorige Volgende

Reacties