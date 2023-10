Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Energieprijzen weer gedaald, hierdoor heb je meer kans op een goedkopere winter

Na de warme nazomerdagen van vorige week, lijkt de herfst inmiddels echt aangebroken. Nu de temperaturen snel dalen en het balen van hoge energieprijzen weer begint, kiezen steeds meer Nederlanders voor de zekerheid van een vast energiecontract.

Want als er een moment geschikt is om een nieuw energiecontract af te sluiten, is dat nu. De energieprijzen zijn ook afgelopen maand weer gedaald. Dat blijkt uit de energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die vandaag is gepubliceerd. Zet je je energiecontract dus nu vast, met de gedaalde prijzen, ben je er zo goed als zeker van dat die prijs ook ‘s winters vast blijft staan.

Energieprijzen stegen razendsnel

Door de oorlog in Oekraïne schoten de energieprijzen pijlsnel de lucht in, waardoor vaste energiecontracten afsluiten bijna niet mogelijk was. Maar nu de energieprijzen weer dalen, komt er ook weer ruimte voor vaste energiecontracten. En daar springen Nederlanders op in. Want weer een winter billenknijpen over grillige energieprijzen, daar zitten de meesten niet op te wachten.

De prijzen van vaste energiecontracten dalen hard. Ten opzichte van augustus ligt die prijs 3 à 4 procent lager, zo blijkt uit de cijfers van de ACM. De prijzen van variabele contracten gingen minder snel omlaag: die daalden met 1,5 procent.

Flinke toename vaste energiecontracten

Vanaf afgelopen voorjaar nam het aantal huishoudens met een vast energiecontract met 800.000 huishoudens toe: van 2 miljoen, naar 2,8 miljoen. Toch heeft het gros van de Nederlanders nog een variabel contract: ruim 4 miljoen.

Wil je zelf ook een vast energiecontract afsluiten? Dan is nu het moment, zei Ben Woldring onlangs in het Radio 1-programma Je geld of je leven. Wolding is eigenaar van vergelijkingswebsite Gaslicht.com en ziet dat de laagste energiecontracten nu al ruim onder de prijzen van het prijsplafond liggen.

Zijn verwachting is dat de energieprijzen in de winter zestig procent duurder zullen zijn dan nu. Al is dat altijd nog een stuk goedkoper dan vorig jaar, zei Woldring in het radioprogramma: „Vorige zomer was het echt het tienvoudige van wat het nu is.”

