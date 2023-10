Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix geeft weer wat meer prijs over Ferry: de serie

Het is misschien wel de serie waar Nederlandse Netflix-leden het meest naar uitkijken: Ferry: de Serie. Hoewel we nog even moeten wachten tot 3 november, laat de streamingdienst nu weer wat nieuwe beelden zien van de Undercover-prequel.

Undercover is een echte kijkcijferknaller in Nederland voor Netflix. Dat lijkt dan vooral te komen door Frank Lammers en Elise Schaap die de rollen van Ferry en Daniëlle Bouman vertolken. Er was dan ook best wel wat kritiek toen de twee in het tweede seizoen veel minder voorkwamen.

Ferry is terug op Netflix

Gelukkig kwam er voor die Undercover-fans een goedmakertje in de vorm van Ferry: de film. In die film zagen we de jongere jaren van de crimineel en kwamen we erachter hoe hij Danielle had ontmoet. Dat bleek zo’n succes dat Ferry nu ook zijn eigen serie krijgt op Netflix.

In Ferry: de serie zien we het volgende: Ferry Bouman probeert als beginnende xtc-producent voet aan de grond te krijgen in de Brabantse onderwereld. Samen met John, zwager Lars, Remco en Dennis gaat hij de strijd aan met de onwrikbare drugsbaron Arie Tack en een beruchte motorclub om zijn plaats aan de top te veroveren.

Maar pas wanneer zijn geliefde Danielle de donkere kant van Ferry en zijn business leert kennen, wordt duidelijk welke prijs hij moet betalen om de allergrootste te worden.

Een nieuwe trailer van de Undercover-prequel

De nieuwe trailer van de Netflix-serie draait er niet om heen. In de eerste seconden zien we al hoe Ferry Danielle ten huwelijk vraagt. Daarna heeft de Brabantse crimineel geldnood en sluit hij een grote deal. Die deal blijkt echter lastiger dan dat hij in eerste instantie dacht.

Het fijne aan de nieuwe Netflix-serie is dat we weer veel oude bekenden zien. Zo is John (Raymond Thiry) weer van de partij die we nog kennen uit het eerste seizoen van Undercover. Daarnaast zien we ook weer genoeg andere bekende acteurs uit de film langskomen in Ferry: de serie. Zo zijn ook Tim Haars, Yannick van de Velde, Monic Hendrickx en Huub Smit present.

