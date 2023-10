Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN waarschuwt dat schoon drinkwater, ‘de laatst overgebleven levensader’, in Gazastrook opraakt

Schoon drinkwater in de Gazastrook is bijna op, meldt de VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt (UNRWA). Volgens de UNRWA werken openbare waternetwerken niet meer en kan er door een gebrek aan brandstof geen water meer opgepompt worden.

„We moeten nu brandstof naar Gaza vervoeren. Brandstof is de enige manier waarop mensen veilig drinkwater kunnen krijgen”, zegt Philippe Lazzarini, de commissaris-generaal van de organisatie.

De deadline die Israël gaf aan inwoners van het noorden van Gaza om de regio te verlaten en naar het zuiden te trekken is inmiddels voorbij gestreken.

„Als het drinkwater tekort niet opgelost wordt, dan zullen mensen sterven door ernstige uitdroging, onder wie jonge kinderen, ouderen en vrouwen. Water is nu de laatst overgebleven levensader. Ik roep op om de blokkade op humanitaire hulp nu op te heffen”, aldus Lazzarini van de UNRWA.

Door de tekorten gebruiken veel van de ruim 2 miljoen Palestijnen in Gaza nu al vuil water uit putten, waardoor het gevaar op ziektes toeneemt. Op de VN-basis in het zuiden van de Gazastrook raakt het drinkwater ook op. Duizenden mensen hebben daar hun toevlucht gezocht nadat Israël gisteren het bevel gaf om vanuit het noorden van Gaza naar het zuiden te vertrekken.

Dodental in Gaza Het dodental in Gaza is verder opgelopen tot 2215, melden de lokale autoriteiten. Onder de doden zouden 724 kinderen zijn. Nog eens 8714 mensen zijn gewond geraakt volgens het ministerie van Gezondheid, dat onder controle staat van Hamas.

Aanval van Hamas op Israël

Sinds de massale aanval van Hamas-strijders op Israël van een week geleden heeft het Israëlische leger de Gazastrook volledig afgesloten van de buitenwereld en laat het geen goederen meer toe.

In de uitzending van Humberto sprak presentator Humberto Tan gisteravond met de 16-jarige Mohammed die normaal gesproken in Utrecht woont, maar nu met zijn familie in de Gazastrook vastzit. „De elektriciteit is weg, we hebben ook geen benzine meer.” Hij en zijn familie hebben nog voedsel voor twee weken. „Daarna weten we niet wat we gaan doen. Ik heb angst. Iedereen hier”, zei hij in de videoverbinding.



‘Kwestie van leven of dood’

In het gebied is een groot tekort aan brandstof, elektriciteit, voedsel, water en medicijnen ontstaan. „Het is een kwestie van leven of dood geworden. Het is een must; er moet nu brandstof geleverd worden in Gaza om water beschikbaar te maken voor 2 miljoen mensen”, aldus Lazzarini.

Ondertussen is een vliegtuig met medische hulpgoederen voor inwoners van de Gazastrook geland op de luchthaven van al-Arish in Egypte, maar de grens is nog niet opengegaan.

