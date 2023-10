Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hongerig? Eten beïnvloedt je seksleven en wel op deze manier

Oesters, chocolade en rode wijn, allemaal afrodisiaca (eten met invloed op je seksleven) die de spanning tussen de lakens flink doen stijgen. Verorber je ongezond voedsel in de vorm van een pizza en twee flessen rode wijn? Dan word je waarschijnlijk iets minder florissant wakker naast je partner.

Ben je een bewuste eter en weet jij wat lekker én goed voor je is? Dan kan dat je seksleven zeer gunstig beïnvloeden.

Onderzoek wijst namelijk uit dat het niet per se gaat om wat je eet, maar om de manier hoe jij over eten denkt. „De relatie die je met eten hebt, heeft invloed op je seksleven”, zegt auteur Alexandra Jamieson, van Women, Food, and Desire: Embrace your Cravings, Make Peace With Food, and Reclaim Your Body. De link tussen voeding en seks is groter dan je denkt!

De link tussen eten en je seksleven

De manier waarop jij over eten en over het bedrijven van de liefde denkt, zijn twee afzonderlijke gedachten die toch met elkaar verbonden zijn.

Hoe komt dat zo? Omdat ze beiden te maken hebben met genot. Jouw visie op genot ontwikkel jij in je tienerjaren. In deze tienerjaren ontstaan ook onmiskenbare tegenstrijdigheden: waar jij je hele leven eten associeert met iets lekkers, kom je nu opeens in aanraking met diëten en wordt eten ‘verboden’.

Ook de eerste keer seks valt, na hooggespannen verwachtingen, vaak tegen. Voilà, deze gemixte gevoelens bepalen de koers voor genot.

Calorieën als dooddoener

Helaas raken we, volgens Alexandra, het beeld dat zich vormt in de tienerjaren nooit meer kwijt. De haat-liefdeverhouding met eten (lekker, maar we mogen hier niet eindeloos aan toegeven) houden we de rest van ons leven.

Waar eten eigenlijk lekker en aangenaam moet zijn, voelen we ons door het tellen van calorieën vaak oncomfortabel. En wanneer we ons niet op ons gemak voelen, stralen we dat uit.

Gebruik al je zintuigen

„We moeten onszelf niet volstoppen met taart en toegeven aan onze cravings”, zegt Alexandra. We willen weer die fijne connectie krijgen met eten en dus met onszelf. Allereerst moeten we aandachtig leren eten en vooral niet achteloos alles naar binnen schrokken. „Ruik, voel en proef. Slow down en ervaar iedere hap.”

Wanneer onze zintuigen actief zijn, kunnen we pas echt genieten. Hierdoor krijgt het lichaam een signaal dat het alleen ’t beste verdient. Hetzelfde geldt ook voor een vrijpartij (vluggertjes daargelaten). Neem de tijd en voel je vooral niet onzeker.

Toegeven aan cravings

En mocht je dan toch willen toegeven aan cravings in de vorm van een reep chocolade, doe dit dan bewust. Dit wil zeggen: geniet ervan. Prop de snack niet achteloos in je mond, omdat je denkt dat het slecht is, maar koester het moment.

Op deze manier voorkom je schuldgevoelens en kun je vol zelfvertrouwen je wederhelft (opnieuw!) veroveren. Zie die reep dus maar gewoon als voorspel.

Vorige Volgende

Reacties