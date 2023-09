Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laatste wens doodzieke Ajax-fans (7 en 14) werd gitzwarte dag door relschoppers

De uit de hand gelopen Klassieker van gisteren was een van de treurigste dagen uit de clubhistorie van Ajax. Maar het was extra wrang voor twee doodzieke Ajax-fans, slechts 7 en 14 jaar oud. De wedstrijd bijwonen was hun laatste wens.

De kraker tussen Ajax en Feyenoord werd na een klein uur definitief gestopt, omdat er tweemaal vuurwerk op het veld was gegooid. Ajax stond toen al met 3-0 achter. Daarna werden vernielingen aangericht bij de hoofdingang van het stadion. Er werden stenen, flessen en vuurwerk naar de ME gegooid, die uiteindelijk traangas gebruikte om de rust te laten wederkeren.

Directeur Make a Wish is teleurgesteld

Hanneke Verburg, algemeen directeur van Make a Wish, is ontgoocheld. „Wij zijn altijd maanden met de kinderen bezig om zich voor te bereiden op die allerliefste wens. In dit geval was het een jongen van 14 die samen met stichting Ambulancewens naar de ArenA was gereden, waar hij normaal gesproken natuurlijk nooit naar toe was gegaan. Heel veel positiviteit en blijheid en dan gaat het helemaal mis tijdens de wedstrijd”, zegt ze in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

„Ik heb van de begeleiders begrepen dat de jongen zelf nog redelijk rustig en kalm reageerde. Hij werd vrij snel het stadion uitgereden door stichting Ambulancewens, maar zijn gezin moest met taxi’s naar huis die voor de ArenA stonden. Daar was echt een hele grimmige situatie. Ik heb begrepen dat het een enorme teleurstelling was hoe zo’n abrupt einde kwam aan die liefste wens die vervuld zou moeten worden.”

De 7-jarige jongen zat volgens RTL Nieuws in de Skybox op uitnodiging van Ajax. Hij kon het stadion pas rond 18.00 uur verlaten door de ongeregeldheden buiten.

Twijfels over voetbalwedstrijden als laatste wens

De stichting weet niet of risicowedstrijden nog wel de juiste plek zijn voor een laatste wens. „Er zijn genoeg wedstrijden die niet risicovol zijn, maar in het geval van Ajax-Feyenoord moeten we hier goed over nadenken.”

„Wat me het nog het meest aangrijpt is dat Make a Wish de kinderen zoveel positiviteit probeert te geven, omdat we die veerkracht willen geven om met de ziekte om te gaan. Ik realiseer me dat we gisteren het tegenovergestelde hebben bereikt. Een kind dat bij een wensvervulling verdrietig en teleurgesteld weggaat is juíst niet wat we willen bereiken. Behalve de veiligheid is dit iets waar ik over nadenk. Moet je kinderen in deze situatie wel een wens laten vervullen? Met het risico dat het één grote teleurstelling wordt?”

Het blijft een lastig dilemma, want de jongens wilden in dit geval volgens Verburg niets liever dan naar de Klassieker. „Deze jongens zijn zulke grote Ajaxfans. Een andere wens hadden ze ook niet. Voetbalwedstrijden is bij ons altijd wel iets wat we overwegen, ook omdat het moeilijk is om kaartjes te krijgen. Maar ja… Als de kinderen dit echt willen. En dat is wat wij doen. Wij willen de allerliefste wens vervullen.”

Op sociale media reageren meerdere mensen dat hun hart breekt en wordt er massaal opgeroepen om alsnog iets voor de jongens doen. „Dit is nog wel het meest treurige bericht van gisteren. Zo jong, deze pot is je laatste wens en het dan zo verstierd zien worden door fans. Voor geen enkele club, óók de mijne niet, goed te praten. Hoop dat er tijd is voor Ajax om nog iets voor deze jongen te betekenen.”



