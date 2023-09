Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kun je vrienden zijn met je ex? Dit zegt een gedragstherapeut en relatiecoach

Hoe mooi is het als je na een liefdevolle relatie die het tóch niet blijkt te zijn op de lange termijn, ook weer even vriendelijk uit elkaar kunt gaan? Gelukkig is dat vaak het geval en blijven veel exen goede vrienden van elkaar. Alleen: kan dat wel, écht vrienden zijn met je ex? Een therapeut geeft antwoord.

Als je een gezonde en fijne relatie hebt gehad, blijf je waarschijnlijk idealiter liefdevol in elkaars leven, gun je elkaar de wereld, maar niet meer met elkaar. Toch is de realiteit vaak behoorlijk anders.

Exen gaan ruziënd uit elkaar, zien elkaar liever niet meer (zeker niet in het begin), een nieuwe weg vinden zonder elkaar blijkt toch lastig in het begin en vrienden zijn ze zéker niet.

Hoe dit proces verloopt, is natuurlijk allemaal afhankelijk van de relatie, jullie patronen, de break-up en hoe jullie überhaupt in het leven staan.

Toch is het wel degelijk mogelijk om er een oprechte, goede vriendschap met je ex op na te houden.

Vrienden met je ex

Vrienden zijn met je ex is immers zo’n gek idee nog niet; jullie hebben misschien wel jaren lief en leed met elkaar gedeeld, kennen elkaar als geen ander en alhoewel er dan misschien geen romantische relatie meer in zit, betekent het niet dat jullie helemaal uit elkaars leven hoeven te verdwijnen.

Eerst onthechten

Wél is het verstandig elkaar de tijd en ruimte te geven om van elkaar te onthechten en letterlijk te wennen aan jullie leven ‘alleen’ en zonder elkaar. Je bent immers lange tijd mentaal en fysiek intiem met elkaar geweest, dus daar wil je eerst los van zien te komen.

Waarom flex zijn met je ex

Als dat eenmaal is gebeurd, is het niet zo vreemd om vrienden met je ex te blijven of weer te worden. Grote kans dat jullie er immers dezelfde vrienden op na houden, misschien wel kind en co-ouderschap hebben, jullie nu eenmaal een goed team zijn, dezelfde interesses hebben en gewoon matchen qua persoonlijkheid.

Wanneer vrienden zijn met je ex?

Je kunt volgens de Amerikaanse gedragstherapeut en relatiecoach Clarissa Silva prima vrienden zijn met je ex, mits jullie:

Beiden platonische gevoelens voor elkaar hebben

Jullie beiden oprecht een vriendschap met elkaar willen

Elkaar willen blijven steunen

Beiden de relatie hebben afgesloten

Beiden emotioneel volwassen genoeg zijn om een goede vriendschap met elkaar te kunnen hebben zonder te veel naar het verleden te blijven kijken.

Dat betekent logischerwijs ook dat het in sommige gevallen een minder slim idee is om vrienden te blijven met je ex, zo meent Silva. Bijvoorbeeld:

Als er misbruik plaatsvond in de relatie (fysiek of mentaal)

Als jullie tegen elkaar logen of vreemdgingen

Als jullie nog gevoelens hebben voor elkaar of misschien toch nog willen samenkomen

Als je je alleen voelt en comfort en aandacht vindt in de ander

Als je eigenlijk wilt bewijzen dat je er heus wel overheen bent maar dat diep van binnen nog niet zo is

Als je stiekem wilt weten hoe het met de ander gaat zonder jou.

Er bestaat niet zoiets als goed of fout of een bepaalde tijd die tussen de break-up en jullie vriendschap hoort te zitten. Wel is het gezond om elkaar de tijd te gunnen te onthechten van elkaar, te wennen aan leven zonder elkaar en elkaar die tijd en ruimte te gunnen.

Een nieuwe vriendschap vinden

Voelen jullie je daar beiden goed over, dán kun je aanzien hoe het is om een vriendschap te herpakken of opnieuw op te bouwen. Net zoals met veel dingen geldt: communicatie is key, óók als je een vriendschap met je ex wilt laten slagen.

Probeer in elk geval niet de relatie na te bootsen die jullie eerst hadden, maar dan op een vriendschappelijke manier. Tijden zijn veranderd en hoe jullie je tot elkaar verhouden ook. Je zult daarin samen een nieuwe, veilige weg moeten vinden die voor beiden goed werkt.

Reacties