De Spaarrekening van Jona (23): ‘In totaal heb ik 75.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Jona, die een flinke boterham verdient als videograaf.

Beroep:Â videograaf

Netto maandinkomen: gemiddeld 4000 euro

Woonsituatie: thuiswonend bij moeder

Wat staat er op je spaarrekening?

„Op mijn privé buffer 10.000 euro, daarnaast heb ik nog een algemene spaarrekening van 65.000 euro en nog zo’n 10.000 euro in beleggingen.

De helft van mijn aandelen heb ik geïnvesteerd in ETF’s, de andere helft zit in losse aandelen. Ik zou me eigenlijk meer in beleggen moeten verdiepen, maar het interesseert me eigenlijk net niet genoeg.”

Wat vind je van die bedragen?

„Dat vind ik lastig te zeggen. Ik ben natuurlijk wel redelijk tevreden, maar als zzp’er kun je eigenlijk weinig met dat geld. Ik zou graag het huis uit willen, maar een huis kopen lukt nog niet qua hypotheek en als je een huis wil huren moet je allerlei jaarrekeningen laten zien.

Vorig jaar verdiende ik minder dan dit jaar en ik heb veel geïnvesteerd om de winst te drukken. Daarnaast zoek ik een woning in omgeving Utrecht. Dat is natuurlijk een plek waar veel anderen ook een huis zoeken. Gelukkig heb ik de tijd en hoef ik hier niet weg.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„De meeste inkomsten verdien ik als videograaf op bruiloften. Die inkomsten zijn redelijk seizoensgebonden. Daardoor spaar ik geen vast bedrag per maand. Als er geld binnenkomt, stort ik eerst een groot deel naar de belastingrekening, daar betaal ik later de omzetbelasting van.

Dan zorg ik dat er altijd zo’n 250 euro op de betaalrekening staat, de rest gaat naar de spaarrekening.”

Heb je naast je spaarrekeningen nog schulden?

„Nee, ik heb ook niet gestudeerd, dus ik heb geen studieschuld. Na de havo heb ik een tussenjaar gehad, daarna ben ik begonnen aan een studie ondernemen & retail. Ik zat dan 30 à 40 uur verplicht op school, terwijl ik al begonnen was met video’s maken en het werk als videograaf.

Het is voorgekomen dat ik dan een klant moest afzeggen, omdat ik naar school moest. Dat vond ik onzin, dus toen ben ik gestopt.”

Hoe bevalt het ondernemen?

„Goed, maar ik werk voornamelijk alleen. Tijdens een bruiloft is het natuurlijk gezellig en ben ik onder de mensen. Maar de dagen daarna doe ik alleen de montage en edit. Ik huur een kantoorruimte in een groter kantoorpand waar ook anderen werken, maar dan ben ik voornamelijk op mezelf.

In drukke periodes vind ik dat fijn en het lukt me ook goed. Tegelijkertijd, als ik naar vrienden kijk, die hebben veel contact met elkaar, met andere studenten of werken veel samen met collega’s. Dat contrast is soms wel groot.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„De buffer, dus de grote spaarrekening, daar kom ik nooit aan. De andere spaarrekening gebruik ik als ik bijvoorbeeld op vakantie ga. Daarnaast zijn mijn inkomsten dus wisselend; als ik in december niets zou verdienen, compenseer ik dat ook met die rekening.”

De buffer, dus de grote spaarrekening, daar kom ik nooit aan.

„Momenteel zijn mijn vaste kosten heel laag, omdat ik nog bij mijn moeder woon. Daarnaast heb ik wel een auto die natuurlijk geld kost, betaal ik voor mijn kantoor en heb ik andere bedrijfskosten. Maar de persoonlijke vaste lasten zijn relatief laag.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, maar ik ben dus wel op zoek naar een eigen woning. Op papier zou ik wel een maandloon willen dat aantrekkelijker is voor de hypotheekverstrekker. Maar zodra ik een woning heb, zou ik me daar ook niet meer druk om maken. Ik verdien genoeg om van te leven. Ik probeer nu minder onnodige bedrijfskosten te maken, omdat ik rekening houd met de toekomstige hypotheek.

De huidige situatie motiveert mij ook om meer te verdienen in de toekomst.”

Wat is je beste financiële tip?

„Veel mensen zijn geneigd om geld dat binnenkomt direct weer uit te geven. Dure kleding of op het terras zitten, dat zijn snel grote kostenposten. Ik zou zeggen – los van wat er binnenkomt – wees voorzichtig met uitgaven.

Zorg voor inzicht in je uitgaven. Vooral als zzp’er geeft het mij rust om te weten dat ik ergens op terug kan vallen. Eigenlijk richt ik daar alles op in.”

