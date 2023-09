Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS teruggefloten om duurdere kaartjes in de spits, moet met alternatieven komen

De NS kondigde onlangs, na veel kritiek, aan dat de treinkaartjes in de spits maximaal 2,50 euro duurder worden. Vooral tussen 08.00 en 08.30 uur zou de prijs stijgen. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) heeft het bedrijf teruggefloten.

Heijnen vindt dat de NS de spitsheffing opnieuw moet overwegen en bovendien met alternatieven moet komen. Een externe partij gaat de alternatieven van de NS beoordelen. Daarnaast mag de NS in het vervolg alleen nieuwe tarieven invoeren met goedkeuring van het kabinet en de Tweede Kamer.

En voor 2026 komt er überhaupt geen spitsheffing. Heijnen komt binnenkort met een brief waarin ze de aanscherpingen verder uitwerkt.

Mogelijk toch geen duurdere treinkaartjes in de spits

Heijnen komt met de maatregelen na een storm van kritiek op de plannen van de NS. Volgens het spoorbedrijf is het nodig om reizen in de spits duurder te maken, omdat treinen anders veel te vol raken. Zogeheten ‘tariefdifferentiatie’, verschillende prijzen voor verschillende tijdstippen, kunnen volgens Heijnen best werken. Maar dan zouden bijvoorbeeld goedkopere kaartjes op rustiger tijdstippen ook tot de mogelijkheden moeten behoren.

Op de plannen kwam veel kritiek, omdat het voor sommige mensen niet mogelijk is buiten de spits te reizen. Daarnaast vonden velen dat geld ‘geen reden mag zijn om niet met de trein te kunnen’.

Maar in de Tweede Kamer heerst nog wat onrust. Kamerleden zijn er niet gerust op dat de treinkaartjes niet duurder worden. Ook weten ze niet of de Kamer wat betreft de NS het laatste woord heeft. Verschillende partijen vrezen dat duurdere kaartjes alsnog mogelijk zijn, zolang Heijnen de deur op een kier laat voor tariefdifferentiatie.

‘Reizigers die echt in de spits moeten reizen, moeten compensatie krijgen’

NS-baas Wouter Koolmees gaf maandag tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer aan dat hij nog steeds achter de duurdere treinkaartjes in de spits staat. Hij bond echter wel iets in. Zo zei hij dat reizigers die echt in de spits moeten reizen, een compensatie zouden moeten krijgen. De NS wil in gesprek met de politiek en werkgevers over zo’n compensatie.

Volgens Koolmees worden treinkaartjes voor de meesten juist goedkoper: door de spitsheffing kunnen prijzen buiten de piekuren met een zesde omlaag. Volgens Koolmees is het vooral een kwestie van achterstallig onderhoud: een groot deel van eerdere kostenstijgingen konden niet worden doorberekend vanwege afspraken met het kabinet in de concessie.

De huidige concessie voor de NS op het hoofdrailnet loopt eind volgend jaar af. Daarom praat de politiek nu hoe de afspraken met de NS er moeten uitzien in de periode van 2025-2033. In de huidige concessie moet de NS nog betalen, maar in de volgende krijgt het bedrijf er juist geld bij. RTL Nieuws berichtte maandag dat de NS jaarlijks 13 miljoen euro gaat krijgen en niet langer bijna 90 miljoen moet betalen.

Reacties