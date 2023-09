Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo spoor je mensen op die stiekem je Netflix en Spotify gebruiken

Met de recente prijsverhogingen van Netflix en Spotify, is het delen van streamingdiensten heel verleidelijk. Je kunt een account delen met vrienden, familie of collega’s. Het is wel belangrijk dat je daar goed mee oppast.

Geen oordeel hier als je vrijwillig een Netflix- of Spotify-account deelt. Maar door ‘mond-tot-mondreclame’ kan het aantal mensen dat je wachtwoord weet zich opstapelen zonder dat je het door hebt. En dat lijkt ons niet helemaal de bedoeling.

Op deze manier ontdek je wie profiteert van jouw Netflix- of Spotify-account

Voordat je op onderzoek uitgaat, is het belangrijk dat je eerst controleert of er dingen op je account niet kloppen. Krijg je bijvoorbeeld rare kijk- of luistersuggesties? Of zijn er dingen veranderd op de kijklijst van Netflix of in playlists van Spotify?

Als je iets verdachts ziet, kijk dan via onderstaande tips of iemand anders stiekem je account gebruikt. Blijf regelmatig checken om te voorkomen dat het niet opnieuw gebeurt.

Zo ontdek je gluurders op Netflix

Netflix heeft een handige manier om je account in de gaten te houden. Ga op het startscherm naar ‘Account’ en ‘Toegang en apparaten beheren’. Hier kun je zien welke apparaten toegang hebben tot je account. Als er eentje tussen staat die je niet kent, dan weet je genoeg.

Via Netflix kun je gelukkig makkelijk ongewenste profielen verwijderen. Ga dan naar ‘Account’ en klik op ‘Uitloggen op alle apparaten’. Verander daarna je wachtwoord, zodat iedereen die is uitgelogd niet zomaar opnieuw kan inloggen.

En op deze manier betrap je ze op Spotify

In de app van Spotify kun je een lijst bekijken van wat er op je account is afgespeeld. Klik hiervoor op het klokje rechtsboven op de homepage. Hier kun je controleren of er nummers of albums tussen staan die je niet bekend voorkomt.

Verder kun je, net als bij Netflix, in de accountinstellingen controleren welke apps en apparaten toegang hebben tot jouw Spotify-account. Ga hiervoor naar de desktop-versie en klik op je profielfoto. Druk op ‘Account’ en kies in de accountinstellingen voor ‘Apps’. Je kunt elk onbekend apparaat blokkeren door op ‘Toegang verwijderen’ te klikken.

