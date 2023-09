Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frits Barend doet in Beter Laat Dan Nooit boekje open over knokverleden: ‘Ik was een straatvechtertje’

In Beter Laat Dan Nooit deed Frits Barend gisteravond een boekje open over zijn knokverleden. Zo kalm als hij overkomt op televisie, zo onstuimig was hij in zijn jeugd. „Mijn tanden zijn naar achteren geslagen.”

Vorige week was in Beter Laat Dan Nooit te zien hoe Henny Huisman in tranen uitbarstte toen de groep het Genocide Museum in de hoofdstad van Cambodja bezocht. Het hoge aantal slachtoffers greep hem bij de keel. „Dan zie ik mijn kleinkinderen. Dan zie ik die kleine schedeltjes. Je wordt er gek van.”

Les in vechtkunst in Beter Laat Dan Nooit

In de aflevering van gisteren stonden veel minder aangrijpende activiteiten op het programma. Zo krijgen de vier senioren les in Cambodjaanse vechtkunst, Bokator.

Voor Frits Barend is het bekend terrein. „Ik was een straatvechtertje”, zegt hij na de demonstratie. „Ik heb behoorlijk wat geknokt. Mijn tanden zijn ook echt bij een knokpartij naar achteren geslagen.”

Confrontatie met Hells Angels

Bovendien kwam het ook eens tot een confrontatie met de Hells Angels, blikt hij terug in Beter Laat Dan Nooit. Dat was tijdens de presentatie van zijn eigen talkshow Barend & Van Dorp. Die presenteerde hij met Henk van Dorp.

„Henk is in elkaar geslagen. Hij zit in de schmink, heeft zijn bril af en heeft -12, bij wijze van spreken. Toen kwam er een kerel die zei: als jij niet je excuses aanbiedt… En die geeft hem twee klappen van achteren. Toen ben ik er met mijn stomme kop tussen gesprongen. Toen waren ze ineens weg.”

Het presenteren van de talkshow was sindsdien niet meer zoals voorheen, zegt hij. „Dat was heel heftig. Dat heeft een ongelooflijke inbreuk op onze journalistieke onafhankelijkheid gemaakt.”

Openhartig over impact in Beter Laat Dan Nooit

Het ging Frits Barend niet in de koude kleren zitten. „We zijn uiteindelijk weer doorgegaan, maar ik heb er nog behoorlijk last van gehad.”

De talkshow had ook grote impact op het leven van zijn gezin, vertelt hij. „Toen ik zei te overwegen om te stoppen tegen mijn vrouw en kinderen, zeiden ze alle drie: ‘We hebben je altijd gesteund en als je wil doorgaan, mag je doorgaan. Maar je weet niet hoe je ons een plezier doet als je stopt. Je weet niet hoe wij in angst zaten als je wegging’.”

Voor Barend was het toen duidelijk: „Toen wist ik zeker: dan stop ik. Er zijn belangrijkere dingen dan een leuk programma of bekendheid.”

