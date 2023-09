Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-kijkers vol verbazing nadat datende Han met ‘bizarre afknapper’ komt

Kijkers van Lang Leve de Liefde (LLDL) kunnen er niet bij. Totale mismatches in het programma zijn geen zeldzaamheid, maar dat was gisteravond niet het geval. „Je hebt alles wat bij me past”, zei kandidaat Han herhaaldelijk tegen zijn match. Toch wees hij haar af. De reden waarom, schoot kijkers in het verkeerde keelgat.

De zoektocht naar liefde verloopt zelden in een ‘rechte lijn’, de gevleugelde uitspraak van Paul uit B&B Vol Liefde. Zo sloeg onlangs de vonk niet over tussen Thea en Joop, maar wel tussen de barbecue en Thea’s pony.

Ook gisteravond nam het programma waarin l’amour binnen 24 uur de tijd krijgt om te ontluiken, een onverwachte wending. Na het overlijden van zijn partner wil deelnemer Han weer op zoek naar een nieuw maatje.

Uitstekende match in LLDL

Zijn date Belinda lijkt in eerste instantie een uitstekende match voor hem. „Jij past mij heel goed”, zegt hij een aantal keer. En dan: „Ik vind je een leuk wiefke, echt waar. Je mag er wezen.”

Belinda reageert er nog wat terughoudend op. Ze luistert vooral naar de lange monologen van de man die tegenover haar in LLDL zit. En ook als hij in de jacuzzi duikt en samen wil slapen, houdt zij de boot af. „Je weet niet wat je mist”, probeert hij haar nog te overtuigen.

LLDL-date was ‘super’

Voor Han lijkt het duidelijk: met deze vrouw wil hij verder. Deze date was ‘super’ voor hem. „Je hebt alles, toeters en bellen. Je bent zorgzaam, je bent lief, je bent een engel, je hebt de blik die me bevalt. Je bent een hele mooie vrouw. Je hebt alles wat bij mij past.”

Maar toch wil hij niet verder met het LLDL-avontuur. „Het is het nét niet. Ik val op vrouwen met iets langer haar. Dat is de reden waarom ik niet ga verlengen.”

Kijkers verbaasd

Iemand afwijzen om de lengte van het haar? Voor veel kijkers ging dat te ver en ze lieten online hun verbazing horen over deze afwijzing.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weet die tukker dat haar kan groeien? wat een rare reden om je date weg te sturen… #LangLeveDeLiefde #lldl — pauluzzzzzz (@pauluzzzzzz2) September 20, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Je hebt alle toeters en bell’n’ en ‘alles met je wat ermee past’. Maar hij wil een vrouw met langer haar.#lldl#langlevedeliefde — Captain Cat (@captncd) September 20, 2023

