Liefdesexpert waarschuwt: ‘Zomer is broeinest voor relatiebreuken’

Ondanks alle vrolijkheid die de zomer met zich meebrengt, lijkt dit het seizoen te zijn waar een relatie het meest op de proef wordt gesteld. Wat blijkt: de meeste relaties sneuvelen in de zomer.

Dit concludeert Mediumchat.nl op basis van cijfers van het CBS.

Na de zomer piek in relatiebreuken en scheidingen

In de maanden na de zomer piekt het aantal verbroken relaties en scheidingen. In juni, juli en augustus zie je weliswaar minder scheidingen in verhouding met andere maanden, maar in oktober en november loopt het weer op. Een scheiding duurt gemiddeld tussen de zes tot tien weken, dus een snelle rekensom leert dat het rond de zomer fout moet zijn gegaan.

Maar hoe komt dat dan? Het vermoeden heerst dat men zich over het algemeen energieker en aantrekkelijker voelt, wat zorgt voor meer blikken in de markt. In de zomer lijken mensen meer om zich heen te kijken. Volgens liefdesexpert Marie-José Bosch-Kuiper gedragen mensen zich in de zomer vaak wat losser. „Iedereen flirt erop los. Zonlicht maakt dat ons hele lichaam aan gaat staan om makkelijker in contact te komen. Je hele hormoonhuishouding slaat op hol.”

‘Relatie brengt ook mooie dingen’

De relatiecoach legt uit dat er meerdere redenen zijn voor de piek in scheidingen na de zomermaanden, waarin veel mensen vakantie hebben. „Vakantie is vaak een moment van reflectie. Je hebt tijd om in het hier en nu te staan. Mensen gaan denken ‘ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk met jou’ omdat er geen afleiding meer is. Je bent echt even met elkaar en op elkaar aangewezen. Ook kan het zijn dat de vakantie tegenvalt vanwege de te hoge verwachtingen. Dan kun je heel teleurgesteld thuiskomen.”

Toch wil Bosch-Kuiper benadrukken dat de vakantie juist ook een kans kan zijn om binnen een relatie dichter naar elkaar toe te groeien, ook bij thuiskomst in Nederland. „Een relatie brengt ook heel veel mooie dingen. En je weet pas wat je had, als je het niet meer hebt. Onthoud dat.”

