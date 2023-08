Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie! Maak kans op een exclusief LEGO-bouwpakket van zonneauto Nuna 12

De slimme koppen van het Brunel Solar Team hebben vandaag voor hun fans en liefhebbers een LEGO-bouwinstructie gelanceerd van hun splinternieuwe zonneauto, Nuna 12. En jij kunt één van de drie LEGO-bouwpakketten van de zonneauto winnen… en genoemde bouwinstructie dan gebruiken.

Het Brunel Solar Team, dat eerder al opzien baarde met het ontwerp van speciale sneakers, hoopt met de zonneauto Nuna 12 in oktober de World Solar Challenge in Australië te winnen. Het team bestaat uit achttien studenten van de TU Delft en doet al meer dan twintig jaar mee aan zonneraces over de hele wereld. Ondanks de eerdere overwinningen van het Brunel Solar Team noemen de studenten het wereldkampioenschap dit jaar extra spannend.

Het team heeft zes jaar geleden voor het laatst de wereldtitel behaald (van de tien deelnames aan het wereldkampioenschap won ‘Delft’ liefst zeven keer goud). In 2019 vloog de voorganger van Nuna 12 in brand, en in 2021 ging het kampioenschap vanwege de beperkte reismogelijkheden door corona niet door. Dit jaar wordt er ook nog eens tegen 31 andere teams geracet, meer dan ooit tevoren.

Met LEGO duurzame vormen van energie bekender maken

Op weg naar die mooie strijd heeft het team uit Delft nu een LEGO-bouwinstructie van de gloednieuwe zonneauto wereldkundig gemaakt. Het Brunel Solar Team wilde iets laagdrempeligs ontwikkelen om meer mensen bekend te maken met vormen van duurzame techniek, zoals zonne-energie. In samenwerking met LEGO zijn exclusieve LEGO-bouwpakketten samengesteld met daarin alle benodigde stenen en uiteraard de bouwconstructie. Mensen kunnen thuis dus zelf een mini-variant van de zonneauto nabouwen. Metro geeft er met deze winactie drie weg.

Het team hoopt met de bouwinstructie zowel kinderen als volwassenen op een toegankelijke manier te motiveren om zelf actief met duurzaamheid en techniek bezig te zijn. De LEGO-bouwinstructie zal gratis te downloaden zijn via de website van het team. „We stellen ieder jaar een nieuw team van studenten samen”, zegt Lennart Hessels, leider van het Brunel Solar Team. „Zo kijken we telkens met een frisse blik naar de techniek en proberen we de lat ieder jaar weer hoger te leggen.”

„Het is een droom die uitkomt om onze Nuna 12 nu ook in LEGO-steentjes tot leven te zien komen”, vertelt Hessels trots. „Hoe gaaf dat men straks zelf thuis ‘mee kan racen’ tijdens onze poging om de eerste plek op het wereldkampioenschap in Australië later dit jaar te behalen.”

Hoe maak je kans op een LEGO-bouwpakket?

Wat je moet doen om kans te maken op één van de drie LEGO-bouwpakketten? Hieronder kun je je gegevens invullen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan). Meedoen kan tot en met vrijdag 1 september, 16.00 uur. Daarna ‘sluiten we de lijnen’. De drie winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.



