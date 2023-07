Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Werkgevers hebben het moeilijk met twintigers: ‘Alles moet leuk zijn, anders gaan ze weg’

Bedrijven hebben het moeilijk met de jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen. Ze vinden werknemers uit de zogeheten Generatie Z veeleisend, onprofessioneel en ook nog eens duur. „Ondernemers en leidinggevenden moeten er nog steeds aan wennen dat het leven voor deze twintigers meer is dan werken.”

„Die tijd heeft hen ook gevormd”, zegt Willem Bos, directeur en mede-eigenaar van Pro Contact, een internationaal recruitmentbedrijf dat regelmatig peilt hoe hun klanten over potentiële sollicitanten denken. Wat hen ook heeft gevormd, is het feit dat ze opgroeiden in een tijd waarin zorgen over het klimaat almaar toenamen. Dat er in Europa een oorlog aan de gang is, verklaart misschien ook ’waarom ze anders in de wedstrijd zitten’.

Parttime

Dat alles mag de – in de ogen van veel ouderen – laconieke werkhouding van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt misschien verklaren, bedrijven hebben het er moeilijk mee. Ze moeten er bijvoorbeeld nog steeds aan wennen dat deze twintigers graag parttime werken. „In de zoektocht naar personeel vertel ik werkgevers dat ze dan vier mensen kunnen aannemen voor 20 uur per week. In plaats van een jaar te zoeken naar die twee fulltimers die perfect passen in het plaatje”, vertelt Bos.

Uit het nieuwste onderzoek dat de recruiter deed onder iets meer dan 300 ondernemers en leidinggevenden blijkt dat Gen-Z er bij de meerderheid van de werkgevers niet best op staat. Meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) zegt het lastig te vinden om aan de verwachtingen van deze werknemers te voldoen vanwege hun houding dat alles nu „leuk moet zijn, en als het ze niet zint, zijn ze al snel op weg naar de uitgang.”

Ook klaagt meer dan de helft van de werkgevers (52 procent) dat de jongeren duur zijn. Ze vinden hun startsalaris „belachelijk hoog, waardoor scheefgroei in de hand wordt gewerkt”. Ook zijn de twintigers „sneller afgeleid door onbelangrijke randzaken” en „denken ze binnen een jaar te kunnen promoveren”, geeft bijna de helft van de werkgevers aan.

Diverser

Ergernis is er verder over onprofessioneel gedrag. Bijna de helft van de managers vindt dat deze werknemers richting collega’s en klanten veel te veel afkortingen gebruiken, of allerlei modewoorden. Tegelijkertijd heeft maar een derde van de werkgevers de gedrags- en kledingregels aangepast om diverser en inclusiever personeel aan te trekken. Ze staan bijvoorbeeld tattoos, piercings, crop tops en spijkerbroeken met scheuren toe. Een net zo grote groep zegt dat niet te gaan doen.

„Er is nog altijd veel onbegrip bij bedrijven”, merkt Bos. „Maar je zult er als werkgever toch mee moeten dealen. Voor deze twintigers is het leven meer dan werken. Intussen is de arbeidsmarkt krap, de banen liggen voor het oprapen. Dan is het logisch dat ze eisen stellen. Ook financieel. De huren die jongeren moeten betalen bijvoorbeeld liggen ten opzichte van hun inkomen ook veel hoger dan tien jaar geleden.”

Tegelijkertijd roept hij werkgevers op met Gen Z in gesprek te gaan. „Jongeren zien misschien te weinig in dat je ook vlieguren moet maken voordat je die promotie kunt maken. Of dat een stap op de carrièreladder behalve een hoger salaris ook betekent dat je er bepaalde vervelende klusjes bij krijgt, zoals allerlei formulieren invullen.” Zelf doet hij dat als directeur ook in zijn eigen bedrijf. „Vaak levert dat hele leuke gesprekken op.”

Zestigplussers

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat werkgevers vergeleken met vorig jaar positiever zijn over zestigplussers. Liefst 60 procent zegt dat de kans groot is dat ze een oudere nu een baan aanbieden. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is er ten aanzien van andere groepen ’met een vlekje’ weinig verandering. Wie een burn-out heeft gehad of in de gevangenis heeft gezeten maakt nog steeds amper kans op werk.

Bedrijven blijken ook kritischer over het inhuren van freelancers. Bijna 60 procent van de leidinggevenden vindt freelancers minder betrokken bij het bedrijf dan vast personeel. Liefst 40 procent zegt daarom liever iemand zonder werkervaring aan te nemen. Bos: „Hier speelt hetzelfde als bij de jongeren. Sommige werknemers gaan uit dienst en zeggen vervolgens: ’je kunt me inhuren’. Ook zij stellen eisen waar bedrijven moeite mee hebben. Werkgevers ervaren door schade en schande dat er ook nadelen aan alle flexibilisering zitten.”