De best betaalde banen voor starters, één met een salaris van 6667 euro

Meestal begin je als net afgestudeerde hbo’er of wo’er onderaan de ladder. Maar door personeelstekorten in bepaalde sectoren val je als hoogopgeleide starter soms direct met je neus in de boter. En krijg je vanaf de eerste werkdag een ruim salaris. Dit blijken de best betaalde banen voor starters.

Het is je vast niet ontgaan dat er in bepaalde sectoren een tekort aan mankracht is. Daarom verdienden hoogopgeleide starters nog niet eerder zoveel geld als nu, concludeert carrièreplatform Magnet.me. Het gemiddelde maandsalaris van een hbo’er of wo’er stond in het eerste kwartaal van 2023 op 2.839 euro bruto per maand. En daarmee is dat salaris, ten opzichte van vorig jaar, met 9,3 procent gestegen. De starterssalarissen stijgen sneller dan de cao-lonen. Die stegen namelijk de afgelopen tijd met 5,4 procent, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoogopgeleiden verdienen meer dan voorheen

Laurens van Nues, medeoprichter en CEO van Magnet.me, legt uit dat werkgevers tegenwoordig een stuk meer betalen om jong talent binnen te halen. „Ze voelen zich om competitief te blijven, genoodzaakt werknemers te compenseren voor de hoge inflatie.” Eerder werd overigens bekend dat sommige mbo-beroepen inmiddels de hbo-salarissen betalen.

Het carrièreplatform stelde een lijst samen met de best betaalde startersbanen, waarin klaarblijkelijk het minimale maandsalaris op 4.000 euro bruto ligt. En de best betaalde baan? Daar verdient een starter 6.667 euro per maand. Het gaat om een baan als ‘Graduate Trader‘ bij het Amsterdamse Da Vinci. Dat bedrijf staat bekend om het algoritmisch handelen op de beurs.

Beste betaalde startersbanen

Da Vinci – Graduate Trader – 6667 euro Ahold Delhaize – Junior Machine Learning Engineer – 4750 euro Alliander – Engineer Gebouwgebonden Installaties – 4712 euro Eneco – Junior Project Ontwikkelaar – 4333 euro Gemeente Delft – Junior Juridisch Adviseur Veiligheid – 4176 euro Op nummer 6 in deze lijst stond een bedrijf dat zelf terugkwam op hun top-10 notering. De vacature die Magnet.me op deze plek plaatste bleek achteraf geen startersfunctie te zijn MSD – Electrical Project Engineer – 4167 euro ProRail – Systeemspecialist Ontwerpregels Treinbeveiliging ERTMS – 4163 euro Gasunie – Functioneel Beheerder – 4119 euro Tata Steel – Internationaal Technische Traineeship / Downstream Traineeship / Business Traineeship – 4007 euro

IT’ers en ingenieurs

Mocht je dit lijstje met functies bekijken en denken: ‘Dure titel, maar wat houdt dat in?’. IT’ers en ingenieurs doen het momenteel goed op de arbeidsmarkt. Maar ook analisten, fiscalisten, ICT’ers en onderzoekers hebben een streepje voor. En het gemiddelde salaris lijkt in de energiesector het hoogst te liggen. Volgens Van Nues ontbreekt het namelijk aan technisch talent en ligt er binnen de energiesector genoeg werk te wachten. Ook de overheid, verzekeraars, logistiek en financiële dienstverlening betalen hun starters goed.

Overigens bekeek het carrièreplatform ook de verdiensten van traineeships, oftewel een functie waarin je wordt opgeleid en men werk en leren combineert. Daarin blijkt Tata Steel de best betaalde traineeship aan te bieden. Maar ook bij bedrijven als Mars, Heineken, VodafoneZiggo, Gasunie, APG, ProRail, NS, Schiphol en KLM wordt een traineeship goed betaald. Over die laatste blauwwitte vliegmaatschappij schreef Metro gisteren. Staatsagent Jeroen Kremers kaartte namelijk een dubieuze werkwijze van KLM aan.