Kiezen voor geld, of vrije tijd? ‘We zijn topspeler deeltijd werken’

De arbeidsmarkt is verhit, werkgevers vechten om werknemers en de ene na de andere arbeidsmarkttrend duikt op. In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een beroepsexpert met vragen én buigt onderzoeker Rutger van den Berg zich over een nieuwe stelling over de arbeidsmarkt: ‘Jongeren willen steeds minder vaak fulltime werken, vrije tijd is belangrijker dan geld.’

Werkgevers staan te springen om werknemers, maar toch is het aantrekken van jonge arbeidskrachten knap lastig. En bovendien zijn ook zij lang niet altijd bereid om vijf dagen per week te werken. Hoe zit dat? We bespreken het met Van den Berg – die al 12 jaar onderzoek doet naar jongeren, werk en jongerencultuur, aangesloten bij onderzoeks- en adviesbureau YoungWorks.

Geld, of toch liever vrije tijd?

„Jongeren zijn heel bewust bezig met een balans. Wat vind ik écht belangrijk?” Het professionele leven wordt in die afweging ook meegenomen, legt Van den Berg uit. „In eerste instantie is een inkomen natuurlijk belangrijk. Zeker als je net de arbeidsmarkt betreedt, heb je geld nodig. Dan is het logisch dat daar de focus ligt.” Toch zien we dat dat na verloop van tijd vaak verandert. „Als je eenmaal voldoende geld verdiend hebt, gaan andere zaken meespelen.”

Kampioen deeltijd werken

Maar hoe komen we eigenlijk op het idee dat het een optie is om parttime te werken? „In Nederland is deeltijdwerken bijna de norm. We zijn topspeler op het gebied van deeltijdwerken.” Alleen in Denemarken en Duitsland werken mensen vaker deeltijd, blijkt uit cijfers van het CBS. „Het zit in de Nederlandse cultuur om te denken; er zijn meer zaken belangrijk, dan alleen maar werk. Bovendien willen we ons niet alleen professioneel ontwikkelen, maar ook fysiek, intellectueel en relationeel. Dat lukt niet altijd in je baan.”

Vanaf dat moment zullen werknemers gaan afwegen: hoeveel tijd wil ik spenderen aan werk? Zet ik werk altijd op de eerste plaats, of wil ik iets anders? „Jongeren weerspiegelen dit. Wanneer deeltijdwerken enigszins de norm is, of in ieder geval een optie, dan is het voor jongeren ook een optie.”

