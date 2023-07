Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staatsagent legt ‘dubieuze’ rol KLM bloot: ‘Verbloemt en verdraait feiten’

KLM is onze eigenste bekende vertrouwde blauwe luchtvaartmaatschappij. Maar onderzoeksplatform Follow the Money schijnt een ander licht op de organisatie. Uit een interview met staatsagent Jeroen Kremers blijkt dat de blauwe luchtvaarder het met sommige afspraken niet al te nauw neemt.

Kremers onderzocht eerder of KLM een rol had bij piloten die belasting probeerden te ontwijken. Iets waar buitenlandse luchtvaartmensen hem destijds voor waarschuwden. „Oh my God, Jeroen, you are going to touch their lifestyle! Dit kun je niet doen”, vertelt hij in de FTM-podcast tegen Annette van Soest. Follow the Money kaartte eerder plannen over een mogelijke digitale identiteit aan.

KLM moest zich aan afspraken houden

KLM kreeg de tijdens de pandemie 3,4 miljard euro uitgekeerd van de Nederlandse staat. En daarmee kreeg de blauwe vlieger de meeste coronasteun van alle Nederlandse bedrijven.

Daartegenover stond dat de vliegmaatschappij zich aan een aantal afspraken moest houden. Zo moest KLM kosten besparen, mochten zij geen dividend uitkeren en moesten zij die belastingontwijkende piloten aanpakken. Kremers kreeg de taak van het ministerie van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat om toe te zien of dat daadwerkelijk gebeurde.

Staatsagent Jeroen Kremers trekt aan de bel

De cijfers over het besparen van kosten blijken niet te kloppen en worden door KLM zelf ontkracht. Afspraken die volgens KLM niet zijn gemaakt en dat terwijl Kremers concludeerde dat die afspraken wél stonden. Kremers werkt daarna aan een officiële melding richting de minister. Waarin kort door de bocht staat: KLM houdt zich niet aan de afspraken en werkt niet mee aan het onderzoek.

Dat blijkt een van de meerdere incidenten te zijn die Kremers opmerkt. „Het patroon van niet transparant opereren en voorwaarden eenzijdig aan de kant schuiven.” Maar daarna opent de KLM-directie het vuur richting Kremers, die publiekelijk zijn bevindingen in twijfel trekken.

‘Intimidatie van KLM’

Kremers spreekt van intimidatie. „Iemand bij de KLM zal hebben gedacht: misschien gaat hij dan een toontje lager zingen”, aldus Kremers in de podcast van het onderzoeksplatform.

Hoewel de staatsagent het woord ‘liegen’ probeert te vermijden, blijft hij bij zijn bevindingen. „KLM verbloemt en verdraait de feiten”, stelt hij in zijn vijfde en laatste voortgangsrapportage.

Sigrid Kaag onderzoekt KLM-kwestie

De vliegmaatschappij heeft inmiddels de leningen aan de staat afgelost en het steunpakket opgezegd. Maar volgens Kremers overtrad men bij KLM wel degelijk afspraken en regels. „Er was een contract. Onder dat contract heeft de overheid wel geleverd en het bedrijf op belangrijke onderdelen niet. Dan kan de overheid achteraf zeggen: ik wil dat je alsnog levert. Of, wanneer je niet alsnog levert, wil ik dat je daarvoor een boete krijgt. Wie door rood rijdt, krijgt een boete.”

Volgens Follow the Money wordt de KLM-kwestie door minister van Financiën Sigrid Kaag onderzocht. En kijkt zij wel stappen zij kan (en wil) nemen, aldus het onderzoeksplatform.