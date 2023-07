Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Oranjezomer-kijkers kritisch op stroeve start: ‘Mis Marcel & Gijs’

Hélène Hendriks trapte gisteravond af met een nieuw seizoen van De Oranjezomer. Waar tafelgast Özcan Akyol nog even het seizoen van ‘concullega’s’ Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen evalueerde. Maar het kijkerspubliek liet ook hun kritische mening horen. Onder meer over ‘Eus’ die te veel Johan Derksen imiteerde, een zenuwachtige Hendriks en de gelijkenis met Vandaag Inside.

De Oranjezomer neemt het SBS-talkshowstokje over van Marcel & Gijs en tafelgast Akyol kan het niet laten om het nog even over Groenteman en Van Roosmalen te hebben. Tussen de VI-heren, waar ‘Eus’ ook regelmatig aanschuift, en Groenteman en Van Roosmalen heerst al een tijdje een narrige sfeer. De mannen van VI sneren namelijk regelmatig naar hun concullega’s en andersom gebeurt dat ook.

‘Eus’ geeft kritisch compliment aan Marcel & Gijs

Akyol vertelt bij Hendriks aan tafel dat hij zich „enorm vermaakt” heeft met Marcel & Gijs. Maar hij noemt ook dat je de talkshow geen vijf avonden achter elkaar moet kijken. „Dan werd het te veel.” Akyol benadrukt dat hij Marcel & Gijs– aanpak geslaagd vindt. „Dat zij zo doorgaan en doorslaan in het ironiseren, dat je helemaal niet meer weet waar het over gaat. En dat is wel humoristisch.”

Maar naast de kritische mening van Akyol, hadden De Oranjezomer-kijkers ook het een en ander aan te merken. Uit de reacties blijkt dat sommige kijkers Marcel & Gijs namelijk missen. Het kijkerspubliek kon merken dat de presentatrice nog zocht naar de juiste aanpak aan tafel. Ook voelden veel kijkers dat De Oranjezomer wel veel gelijkenissen met Vandaag Inside. Zo kwamen veel gasten uit het VI-vijvertje, maar ontbrak natuurlijk het welbekende VI-trio.

Kijkcijfers Het nieuwe seizoen van De Oranjezomer had kijkcijfertechnisch een prima start. Gisteravond kropen 713.000 kijkers voor de buis om het programma van Hélène Hendriks te bekijken. Dit tegenover het altijd top-scorende De Avondetappe (926.000) van de NOS. Toen Marcel & Gijs begon, trokken zij 611.000 kijkers.

Kritische kijkers van De Oranjezomer

‘Eus’ verkondigt overigens aan de De Oranjezomer-tafel dat ze niet te veel moeten doen alsof ze Vandaag Inside zijn. „We moeten vooral niet VI gaan imiteren. Er is maar één VI. Dan gaan alle mensen verwachtingen krijgen en dat is niet de bedoeling.” Maar kijkers vinden dat hij toch net iets te vaak de rol van Johan Derksen probeert over te nemen.

Overigens kreeg Marcel & Gijs bij de aanvang van de talkshow ook de nodige kritiek. Maar daarvan liepen de kijkcijfers met de aflevering op en ontvingen zij steeds meer lovende reacties. Het kan dus ook zeker, in het geval van De Oranjezomer, zo zijn dat de kritische kijkers nog bijdraaien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor mij was ze veels te druk ,veels teveel gasten ,te rommelig . Te druk van de hak op de tak Geef mij Marcel en Gijs maar .meer humor ,meer rust en gezelligheid . #Oranjezomer — agnes (@agnete03) July 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marcel en Gijs was dus echt heel goed. Het miserabele begin van de OranjeZomer onderstreept dat nog maar eens. #marcelengijs #oranjezomer — Robert Heukels (@RobertHeukels) July 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eens, begon met goede moed aan de Oranjezomer, maar na 10 minuten over naar Netflix. Geen energie, niet leuk en niet interessant en/ of spannend. https://t.co/GQaVUbv2z5 — rondemilde (@rondemilde) July 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Oranjezomer is net begonnen. Ik mis Gijs en Marcel nu al #oranjezomer — Ton Broekhuisen (@tonbroek) July 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er gebeurt echt niks, normaal is zo’n Merel Ek ook altijd wel lekker gevat en weet Eus te prikkelen. Je mist dan toch de stokende Genee. #oranjezomer Hier gaat nog wel wat aan gesleuteld worden denk ik. — Polder☀️ (@polderps) July 3, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@hendrikshelene is erg nerveus, Eus probeert Johan Derksen na te doen…vermoeiend. @Merelek en Noa zijn wel erg leuk! #oranjezomer — Ravie_RK_❌❌❌ (@RkRavie) July 3, 2023

De Oranjezomer verschijnt de komende zes weken iedere werkdag op de buis. Vanaf 14 augustus keert Vandaag Inside weer terug.

Je kijkt de Oranjezomer terug via KIJK.