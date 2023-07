Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

30 graden komt eraan, maar eerst een stormachtige natte woensdag doorstaan

Jawel, ‘een lekker zonnetje’ van 30 graden Celsius hebben we in het vooruitzicht. Al zal dat niet in heel Nederland het geval zijn, maar zaterdag wordt het voor de één puffen geblazen en voor ander heerlijk bakken op het strand.

Dat laatste al dan niet op een strandbed natuurlijk, waarover vandaag nieuws is als het om de huurprijs van zo’n ding gaat (op Europese stranden aan de Middellandse Zee in dit geval, zie dit Metro-artikel daarover). Terug naar Nederland: het wordt warm. We hebben echter eerst nog een heftige woensdag te doorstaan. Morgen wordt het niet heet, maar zijn de woorden ‘stormachtig’ en ‘nat’ van toepassing.

‘Tropisch warm tot 30 graden’

Het was na de recordwarme juni voor veel Nederlanders even wennen toen het plotseling wisselvallig werd. Van blote bast op het strand naar jas aan op de fiets, het was nogal een verschil. Maar het warme weer komt volgens weerdienst Weeronline terug, tot 30 graden zelfs. Donderdag wordt het in ons land gemiddeld 22 graden, vrijdag 27, zaterdag 30 graden en zondag daalt de temperatuur íetsje.

Weerman Jaco van Wezel: „Vanaf vrijdag gaat de temperatuur verder omhoog en zaterdag kan het in het binnenland met 30 graden tropisch warm worden. Aan de kust wordt het dan ook prima strandweer met 26-28 graden en veel zon. Zondag kan de warmte wel uitmonden in regen- of onweersbuien. Komen de buien zondag vroeg, dan wordt het alweer minder warm dan op zaterdag. Het hoogzomerse weer lijkt in elk geval van korte duur.”

Diezelfde Van Wezel maakte ook alvast een overzicht voor de maand juli:

Nog even geen 30 graden

Zie je op tegen die 30 graden in het weekend? Dan is morgen waarschijnlijk een betere dag voor jou. Komende nacht trekt namelijk een actief neerslaggebied richting ons land en dit gaat gepaard met flink wat regen en wind. In de ochtend neemt de wind flink in kracht toe. Aan de kustgebieden en in de noordelijke helft van het land kan tijdelijk een stormachtige wind staan. Daarnaast zijn windstoten van 70 tot 90 km/uur mogelijk. In het noorden en noordoosten regionaal tot 100 km/uur.

Vanavond is het aanvankelijk nog heel rustig in ons land en staat er juist nauwelijks wind, maar daar komt komende nacht verandering in. Een actief regengebied trekt via het zuidwesten ons land binnen. Rond middernacht begint het in het uiterste zuiden te regenen en gedurende de nacht trekt dit regengebied verder ons land in.

Drukke ochtendspits

In de ochtend ligt het regengebied pal boven ons land, waardoor de ochtendspits kletsnat verloopt. Dat wordt ongetwijfeld achteraan de file aansluiten. Ook neemt de wind in de ochtend steeds meer in kracht toe. In heel het land staat een (vrij) krachtige tot harde wind uit westelijke richtingen. Vooral rondom het IJsselmeer en aan de kustgebieden kan tijdelijk ook een stormachtige wind staan. Er bestaat zelfs een kleine kans dat het aan de kust officieel tot een storm komt. Hiervoor moet één weerstation een uurgemiddelde halen van windkracht 9.

Ook gaat er flink wat regen vallen. Op uitgebreide schaal kan 20 tot 40 mm regen vallen. In het noordwesten zijn de hoeveelheden nog wat meer. Hier kan lokaal zelfs ruim 50 mm regen vallen.

Officieel een storm?

Als het officieel tot een storm komt is dit de eerste zomerstorm sinds 2020. Toen trok op 26 augustus storm Francis over ons land. In IJmuiden werd van 21.10 tot 22.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten.

Heb je dit morgen ‘doorstaan’? Dan kun je vanaf de avond uitkijken naar die 30 graden die er dan snel aan komt.