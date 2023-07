Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de voor- en nadelen van 32 uur werken per week

Bij een nieuwe baan beelden we ons al gauw het plaatje in van een fulltime werkweek, die bestaat uit 40 uur. Toch bestaan daar heel wat variaties op, zoals een een 32 uur-week, die je steeds vaker tussen de vacatures ziet opduiken. Net zoals alles heeft 32 uur per week werken voor- en nadelen.

Ben je toe aan een carrièreswitch? Wil je solliciteren voor een vacature waarbij je 32 uur per week zal moeten werken, maar weet je niet of dit iets voor jou is? Via The Fast Company en The Undercover Recruiter leren we dat een 32 uur week zowel voor- als nadelen heeft.

Voordelen van 32 uur per week werken

1. Work-life balance

Het belangrijkste aan een extra dag vrij in de week is misschien wel dat je work-life balance er met rasse schreden op vooruit gaat. Immers: door die ene dag extra heb je plots wél tijd om huishoudelijke taken op je te nemen (waar je anders nooit aan toe kwam), om quality time in te bouwen met je kinderen of om gewoon eens lekker een dagje te gaan shoppen.

Het zijn dit soort momenten waardoor je batterijen opladen. Je zal versteld staan van het effect van één extra vrije dag in de week!

2. Productiviteit stijgt

Door het feit dat je op je extra vrije dag je batterijen kan opladen, hou je meer energie over voor de dagen waarop je werkt. Daardoor raak je minder snel oververmoeid.

Niet alleen werk je hierdoor productiever, de kans is ook kleiner dat je je afwezig meldt wegens ziekte. On the long term is dit dus een grote winst voor je werkgever!

3. Mentale gezondheid verbetert

Uiteraard ondervindt niet alleen je werkgever hier voordeel aan. Ook jijzelf zal snel ondervinden dat meer rust, meer tijd met familie en vrienden en een minder druk schema leiden tot een grotere mentale rust.

4. Je verandert vaker van omgeving

Als je op maandag of vrijdag vrij hebt, betekent dat dat je elke week een verlengd weekend hebt. Daardoor is de stap sneller gezet naar een weekendje weg. Los van het feit dat dat gewoon heel erg leuk is, is van omgeving veranderen ook erg goed als boost voor je creativiteit en productiviteit.

Wedden dat je maandag helemaal fresh & fruity achter je bureau zit na zo’n weekendje weg?

5. Er ontstaat tijd om te freelancen

Droom jij er stiekem van om een eigen bedrijfje op te zetten? Wil jij je horizon verbreden door te freelancen of wil je een portfolio aanmaken? Dan is die extra dag in de week misschien wel hét uitgelezen moment om die dromen waar te maken.

Nadelen van 32 uur per week werken

1. Je moet (vaak) harder werken

In theorie werk je dan wel maar 4 dagen, in de praktijk verricht je vaak nog steeds hetzelfde werk als in een 40-uren week. Dit is iets wat vaak onbewust zo loopt, omdat er nu eenmaal veel werk is dat verricht moet worden in een organisatie. Hoewel dit dus niet in elke organisatie het geval is, kan je je er best op voorbereiden dat je gedurende 4 dagen in een stevig tempo zal moeten werken.

Ben je iemand die het niet erg vindt om gedurende 4 dagen een tandje bij te zetten en lekker productief te zijn? Dan vind je dit mogelijk geen nadeel.

Heb je het toch liever wat rustiger? Overweeg dan wat je belangrijker vindt: een extra vrije dag of een werkschema dat iets minder strak is.

2. Kans om gestoord te worden op je vrije dag

Hoogstwaarschijnlijk heb je geen zin om op je vrije dag nog veel aan werk te denken. Toch zullen er altijd momenten zijn waarop je collega’s – die die dag wél werken – je moeten appen of opbellen omdat er zich een noodgeval voordoet.

Je kan dit natuurlijk zo goed mogelijk proberen te vermijden door je collega’s de dag tevoren goed te briefen, maar hou er rekening mee dat er alsnog noodgevallen kunnen zijn waardoor je gestoord wordt tijdens je vrije dag.

3. Je verdient minder

Een logisch gevolg van het feit dat je minder werkt, is dat je ook minder zal verdienen. Besef ook dat je op je vrije dag mogelijk meer geld spendeert dan wanneer je op kantoor zou zitten – hierdoor ben je dus vaak nóg meer geld kwijt. Ook op vlak van vakantiedagen en pensioen lever je in.

Uiteraard dien je hier zelf weer een afweging te maken. Wat vind ik belangrijker? Een hoger loon of een vrije dag?

4. Sommige werkgevers zien dit als gebrek aan toewijding

Hoe verkeerd deze aanname ook mag zijn, sommige werkgevers zien een parttime contract nog steeds als een gebrek aan motivatie en toewijding. Dit zal lang niet overal zo zijn, maar besef dat een parttime contract af en toe te maken zal krijgen met vooroordelen.

Een naar gevolg daarvan is dat je kans op promotie mogelijk verkleint en dat je werkgever je minder verantwoordelijkheden wil geven. Uiteraard kan je hierover steeds in dialoog gaan met je werkgever om aan te tonen dat je 32 uur week niets te maken heeft met een gebrek aan motivatie.

Nu je deze pro’s en con’s kent, is het een kwestie van af te wegen welk voor- of nadeel voor jou doorslaggevend is. Succes!