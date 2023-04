Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minder jeuk de komende tijd? Rustig eikenprocessierups-jaar verwacht

Waarschijnlijk kunnen we opgelucht ademhalen. De komende dagen kruipen de eerste eikenprocessierupsen uit hun eitjes, maar gebaseerd op tellingen van onder meer de vlinders verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups dat dit jaar een rustig eikenprocessierups-jaar wordt. Dat scheelt ons mensen toch weer een hoop bultjes en vervelende jeuk.

Eind vorig jaar bleek ook al dat het aantal eikenprocessierupsen daalde. In zogeheten feromoonvallen werden toen 65 procent minder vlinders aangetroffen dan het jaar ervoor.

Paar dagen later

Naar verwachting komen de eerste eitjes dit jaar rond 9 april uit, schrijft het kenniscentrum op de website Nature Today. Dat zal een paar dagen later zijn dan vorig jaar, maar het kan ook dat de eitjes de komende dagen al uitkomen. Uit een steekproef blijkt dat de rupsen in de eitjes in goede conditie zijn.

In dit stadium veroorzaken de rupsen nog geen overlast; pas in het vierde larvestadium krijgen ze de brandharen die bij contact voor jeuk en oogklachten zorgen. „Bij een normaal verloop van de temperatuur zijn de eerste rupsen met brandharen rond 23 mei te verwachten”, stelt het kenniscentrum. „Dat is het moment waarop ze ook de eerste spinselnesten gaan maken. Dan pas zullen de eikenprocessierupsen inclusief hun nesten in de omgeving gaan opvallen.”

Laatste jaren afname eikenprocessierups

Afgelopen najaar werd op basis van tellingen vastgesteld dat er minder eikenprocessievlinders zijn: ten opzichte van 2021 was dat een afname van 65 procent. Ook waren er 18 procent minder eiken waarin eikenprocessierupsen zaten ten opzichte van het jaar ervoor. „Minder vlinders betekent dat er minder eitjes zijn afgezet waardoor er ook weer minder eikenprocessierupsen te verwachten zijn.”

Het kenniscentrum, dat zegt sinds het piekjaar in 2019 een continue afname van de eikenprocessierups te zien, vermeldt overigens wel dat ze geen inzicht hebben in de grondnesten en hoeveel rupsen hier in zitten te wachten op de juiste omstandigheden om tevoorschijn te komen.