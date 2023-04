Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de meest kansrijke beroepen per regio voor werkzoekenden

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Niet gunstig voor veel bedrijven en de economie, maar wel veel mogelijkheden qua kansen op de arbeidsmarkt. Op zoek naar een nieuwe baan? Dit zijn de meest kansrijke beroepen in jouw regio.

En nee, dat geldt niet alleen voor dit jaar. Het UWV heeft uitgezocht welke beroepen er structureel kansrijk zijn en blijven voor een periode van in ieder geval vier jaar. Overweeg je om te investeren in bijvoorbeeld scholingskosten? Dan weet je in ieder geval dat deze beroepen – voorlopig – de investering waard zijn.

Kansrijke beroepen per sector

Een van de criteria om tot de structureel kansrijke beroepen te behoren, is dat deze banen weinig last hebben van economische schommelingen. Veel stabiliteit dus, wat betreft werk. In februari van dit jaar heeft het UWV de balans opgemaakt: 144 banen worden door het overheidsinstituut gekenmerkt als kansrijk.

De technische sector

Deze banen zijn onderverdeeld in vijf verschillende sectoren, waarvan de sector ‘Bouw, industrie en techniek’ veruit het grootste aandeel heeft. De zorg en ICT volgen. Van de 190 technische beroepen worden er 79 gekenmerkt als kansrijk. Voor deze banen staan de meeste vacatures open:

monteurs industriële machines en installaties

verf- en lakspuiters

medewerkers technische dienst (elektrotechnisch)

timmerlieden werkplaats en interieur

monteurs beveiligingsinstallaties

De zorg

Naast de technische sector biedt de zorg structureel arbeidsmogelijkheden. Dit komt met name door de vergrijzing in Nederland, waardoor er veel werknemers uitstromen, maar ook de vraag naar zorg toeneemt. Er is voornamelijk vraag naar:

Verpleegkundigen

Psychiaters

(Kraam)verzorgers

Tandartsen

De ICT-sector

Ook in de ICT sector zit je de komende jaren goed. Zo is 60 procent van de ICT-beroepen kansrijk, namelijk 12 van de 20 banen. Ligt hier jouw ambitie? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een baan als:

Programmeur

Netwerkbeheerder

Systeembeheerder

Webdeveloper

Kansrijke banen per regio

Het UWV heeft ons land verdeeld in 34 verschillende arbeidsmarktregio’s, met ieder zijn eigen vraag en aanbod op het gebied van werk. Benieuwd met welke baan jij bij jou in de buurt de komende jaren kiest voor de meeste zekerheid? Bekijk hoe de kaarten geschud zijn in jouw regio in de tabel hieronder. De nummers één tot en met drie zijn gebaseerd op het aantal openstaande vacatures voor de genoemde beroepen.

* Scrol naar rechts om de volledige top 3 per regio in de tabel te zien!

Regio Kansrijk beroep #1 Kansrijk beroep #2 Kansrijk beroep #3 Achterhoek Vrachtwagenchauffeurs Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Monteurs industriële machines en installaties Amersfoort Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Medewerkers klantcontact Monteurs industriële machines en installaties Drechtsteden Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs (Hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie Drenthe Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Flevoland Monteurs industriële machines en installaties Medewerkers klantcontact Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Foodvalley Monteurs industriële machines en installaties Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Medewerkers klantcontact Friesland Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Gooi en Vechtstreek Medewerkers klantcontact Verzorgenden IG, kraamverzorgenden Productieplanners Gorinchem Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Groningen Monteurs industriële machines en installaties Medewerkers klantcontact Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Haaglanden Medewerkers klantcontact Business consultants en kwaliteitsmanagers Ontwerpers / architecten ICT-systemen Helmond-De Peel Vrachtwagenchauffeurs Monteurs industriële machines en installaties Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Holland Rijnland Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Midden-Brabant Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Midden-Gelderland Vrachtwagenchauffeurs Medewerkers klantcontact / klantenservice Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Midden-Holland Monteurs industriële machines en installaties Medewerkers klantcontact / klantenservice Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Midden-Limburg Monteurs industriële machines en installaties Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Medewerkers klantcontact / klantenservice Midden-Utrecht Business consultants en kwaliteitsmanagers Ontwerpers / architecten ICT-systemen Medewerkers klantcontact / klantenservice Noord-Holland Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Vrachtwagenchauffeurs Verzorgenden IG, kraamverzorgenden Noord-Limburg Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Medewerkers klantcontact / klantenservice Noordoost-Brabant Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Zwolle Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Rijk van Nijmegen Verzorgenden IG, kraamverzorgenden Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Rijnmond Monteurs industriële machines en installaties Medewerkers klantcontact / klantenservice Programmeurs / developers ICT Rivierenland Vrachtwagenchauffeurs Monteurs industriële machines en installaties Medewerkers klantcontact / klantenservice Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Monteurs industriële machines en installaties Medewerkers klantcontact / klantenservice Twente Monteurs industriële machines en installaties Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Medewerkers klantcontact / klantenservice West-Brabant Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs Medewerkers klantcontact / klantenservice Zaanstreek/Waterland Monteurs industriële machines en installaties Verzorgenden IG, kraamverzorgenden (Hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie Zeeland Monteurs industriële machines en installaties Vrachtwagenchauffeurs (Voorman) hoveniers / groenonderhoud, boomverzorgers Zuid-Holland Centraal Medewerkers klantcontact / klantenservice Vrachtwagenchauffeurs Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Zuid-Kennemerland en IJmond Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Medewerkers klantcontact / klantenservice Huishoudelijk medewerkers (particulieren en thuiszorg) Zuid-Limburg Medewerkers klantcontact / klantenservice Verzorgenden IG, kraamverzorgenden (Hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie Zuidoost-Brabant Ontwerpers / architecten ICT-systemen Monteurs industriële machines en installaties Adviseurs, (maintenance)engineers en ontwerper-constructeurs werktuigbouw en machines

