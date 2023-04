Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Iets ruilen in de winkel zonder kassabon? Mag dat?

„Heeft u het bonnetje nog?”, eigenlijk is dat de standaard vraag die je krijgt als je een artikel wilt ruilen of iets terugbrengt naar de winkel. Maar hoe zit dat met retourneren in winkels en welke rechten heb je als klant? En je spullen ruilen zonder kassabon, mag dat?

Is het terecht dat een verkoopmedewerker van ons verwacht dat wij het bonnetje bewaren na een aankoop? Consumentenprogramma Kassa zocht uit of je als klant verplicht bent om een bon te hebben om te ruilen. En wat je rechten en mogelijkheden zijn als je de bon niet meer hebt.

Ruilen zonder kassabon

Het consumentenprogramma benadrukt dat er een verschil is tussen fysieke winkels en webwinkels. De regels omtrent retourbeleid zijn namelijk anders. Bij webwinkels geldt een ‘koop op afstand’-principe. Omdat je het product niet kunt zien, passen of informatie in kunt winnen bij een verkoper, heb je bij online aankopen meer rechten.

Maar hoe zit dat met de winkels bij jou in de buurt? Wellicht niet geheel onbelangrijk om te weten. Fysieke winkels zijn niet verplicht om artikelen te ruilen. Dit blijkt een extra service te zijn die winkeliers aanbieden.

Retourvoorwaarden

Op de kassabon staat meestal een retourtermijn. Daarnaast hebben winkels aanvullende eisen als je iets terugbrengt. Zo moet het bijvoorbeeld in de originele verpakking zitten en mag het product geen gebruikssporen hebben.

Mocht een winkelier je een tegoedbon geven in plaats van geld? Dan komt de winkelier je ook daarin nog tegemoet. Een winkelier is namelijk niet wettelijk verplicht om geld óf een tegoedbon te geven. Integendeel, een winkelier mag zelfs als je aan alle voorwaarden voldoet, de kassabon, binnen de retourtermijn, en geen gebruikssporen, nog steeds weigeren om je geld terug te geven.

Geld terug of tegoedbon

Het ruilen van aankopen is dus geen wettelijk recht. Ook is een winkelier vrij om voorwaarden voor een eventuele tegoedbon te bepalen. Dan kun je denken aan zaken zoals de geldigheid en voor welke producten de bon kan worden ingewisseld.

Realiseer je dus dat een bewijs van je aankoop belangrijker is dan je dacht. Al kom je er bij sommige winkeliers ook mee weg als je een bankafschrift kunt aantonen of ze jouw aankoop terugvinden in het kassasysteem.

Realiseer je dus goed dat het ruilen van gekochte spullen en gunst is, geen recht. Voordat je tegen de verkoper staat te flippen. En vergeet overigens ook niet dat de mkb’ers al genoeg zorgen aan hun hoofd hebben.