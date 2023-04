Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Musical The Bodyguard (mét vals zingen) is snel terug, maar zorgt weer voor feest

Musical The Bodyguard is al weer terug waar hij ooit was gestopt: het Beatrix Theater in Utrecht. Zes jaar geleden zong Romy Monteiro haar laatste hoge noot van I Will Always Love You, maar – de gekke coronatijd zal er iets mee te maken hebben – het voelt voor regelmatige musicalgangers als ‘kort’. Nu schittert Nyassa Alberta.

Titel: The Bodyguard. Genre: musical. Gezien: première zondag. Waar: Beatrix Theater Utrecht (daar exclusief te zien). Hoofdrollen: Nyassa Alberta, Tarikh Janssen en Nurlaila Karim. Regie: Carline Brouwer. Te zien tot: nog onbekend wegens open einde.

The Bodyguard, het spektakel van Whitney Houston

Maakt ook niet uit, Stage Entertainment dacht: we gaan er weer voor met dat spektakel dat ooit door ‘ene’ Whitney Houston de wereld werd in geslingerd (zie kader). Bekend en onbekend Nederland dacht gisteren ‘daar moeten we bij zijn’ en paradeerde over de rode loper, al was het deze keer een paarse. Onder hen genoemde Romy Monteiro, de ster van toen. Zij viel tussen 2015 en 2017 niet alleen op door haar zangkunsten (ze won een Musical Award), maar Monteiro haalde ook het nieuws door een vreselijke val achter de schermen. De hoofdrolspeelster brak een spaakbeen in haar arm en de klap van toen was volgens de verhalen tot op rij 25 te horen. Metro sprak Monteiro erover toen zij weer was genezen: „Ik schreeuwde toen ik werd opgetild, maar mijn microfoontje stond nog aan…”

Hieronder zie je de trailer van de huidige versie van The Bodyguard:

Valse kraaien bij The Bodyguard

Dat was allemaal toen. Vooruitlopend op de nieuwe The Bodyguard kwam de musical vorige week plotseling in het nieuws. Verschillende mensen uit het publiek waren de zaal uit gestuurd omdat zij vals meezongen. Voor wie nog niet verder had gelezen – zoals ondergetekende – kon denken dat het om Utrecht ging. Maar nee, het bleek de versie op West End in Londen waar dat gebeurde.

Voor de huidige cast gelukkig geen gebroken ledematen, geen valse kraaien onder de toeschouwers, maar wel een enthousiast premièrepubliek. Nu is dat laatste bij premières bijna standaard het geval, nu was het door wat er geboden wordt terecht. Je krijgt spektakel (een vaste thuisbasis als het Beatrix Theater biedt ruimte voor een enorme LED-show), een reeks aan bekende Whitney Houston-songs en een ensemble dat met dans en zang de zaal wel aan de gang krijgt. Ook schiet- en politiespektakel in de zaal trouwens, waarvoor bij aanvang wordt gewaarschuwd (‘hoort bij de show’).

En oh ja, vals zingen wordt er wel degelijk gedaan, maar dan door de cast zelf. Expres, zeggen we er maar snel bij, en het is bijzonder grappig. Door drie dames in een karaoke-bar en door the bodyguard himself, Tarikh Janssen. Hij speelt de gesproken rol, zoals Mark van Eeuwen in de vorige versie deed, maar mag al zingend even los als hij met de vrouw die hij bewaakt – Rachel Marron – gaat stappen en er liefde in het spel komt.

Voor het verhaal hoef je niet naar Utrecht

Daarmee komen we gelijk bij het verhaal van The Bodyguard. Daarvoor hoef je nou niet per se naar Utrecht te komen. Eigenlijk weet iedereen dat wel sinds de film bestaat en er al een musical was, dus heel erg is dat niet. Pop- en filmster Rachel Marron, moeder van de jonge Fletcher, wordt bedreigd door een stalker. Zij kent de precieze ernst van de zaak niet en wil eigenlijk niet aan nog strengere beveiliging. Die komt er wel, in de persoon van Frank Farmer – Frankie de Boer klinkt toch slechter – en van deze bodyguard moet de wereldster eerst maar weinig hebben. Farmer houdt voet bij stuk en dat is maar goed ook: de stalker blijkt nog veel gevaarlijker dan gedacht. Dat moet dus worden opgelost, nu de Oscars waarvoor Rachel is genomineerd en waarbij zij moet optreden eraan komen. Maar ja, je verwacht het niet… er komt liefde in het spel.

Bijrollen als de pr-manager en de beveiliger die al voor Rachel werkzaam was, moeten een soort van grappig zijn. Dat zijn ze helaas niet en eerder wat overdreven gespeeld. De ervaren Nurlaila Karim als de zus van de superster is wel een voltreffer. Karim was in 2016 ook een al een tijdje in The Bodyguard te zien. Zij is 48 jaar inmiddels, maar tijdens de première in bloed- en in topvorm.

🎬 Film The Bodyguard The Bodyguard is voor oorsprong een film. In 1992 schitterden Whitney Houston als Rachel en Kevin Costner als de beveiliger op het witte doek. Met de film werd zo’n 410 miljoen dollar verdiend, terwijl hij 25 miljoen kostte. De eerste musical werd 20 jaar later in Londen opgevoerd. Beroemde songs uit The Bodyguard – en nu ook de musical – zijn All At Once, Greatest Love of All, One Moment In Time, I Wanna Dance With Somebody en I Will Always Love You.

Nyassa Alberta van Tina naar ‘Whitney’

Nyassa Alberta is ook op haar plaats als de ster van de show. Voor haar is het Beatrix Theater bijna een tweede thuis, want voor deze musical stond zij er ook al al Tina Turner. Metro sprak Alberta destijds over die rol waarvoor zij terugkeerde uit Duitsland. Misschien is deze dans- en zanggigant nog wel meer een Tina Turner dan een Whitney Houston, maar ja, je kunt niet voor eeuwig die eerste zijn. Vol verwachting bouwt The Bodyguard natuurlijk op naar dat moment dat nooit uit de musical zal verdwijnen, dé uithalen aan het einde van I Will Always Love You. Dat lukt Nyassa Alberta tot in de perfectie, waarmee zij heeft overtuigd. Lekker als zo’n uithaal lukt trouwens, als publiek moet je er niet aan denken dat zo’n hoogtepunt van de show misgaat. Net als Romy Monteiro in 2015 op dat moment de lucht in ging, gaat Nyassa Alberta dat ook.

Wat dat betreft is The Bodyguard copy paste van 2015 naar 2023 geweest. Erg? Nee. Je gaat naar het theater om even niet aan de volgende werkweek te denken. Om even te ontsnappen aan de waan van de dag waarin er mensen zijn die zich als voor- of tegenstander van wakker worden tot slapengaan druk maken om een drag queen die een boekje gaat voorlezen aan kinderen. Dat lukt je met deze teruggekeerde musical prima, want het is – behoudens het verhaal – een feestje in alle opzichten. Let daarbij ook op die kleine Fletcher (soms gespeeld door een jongen, soms een meisje). Wat een ontwapenend kind had de casting voor de première uit de hoge hoed getoverd. Uit stand een salto maken? Schijnt te kunnen, maar probeer het maar niet thuis.

Beoordeling uit 5: 4

Meer info over The Bodyguard en de speeldata vind je op de website van producent Stage Entertainment.