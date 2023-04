Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Discussie terugkeer Nationaal Songfestival laait op na bakken kritiek op songfestivalinzending Dion en Mia

De kritiek op de Nederlandse songfestivalinzending, Mia Nicolai en Dion Cooper, is na hun eerste optredens niet mals. Hun ongelukkige debuut op 8 april in Madrid maakte de tongen flink los. De artiesten maakten tijdens het optreden een aantal vocale uitglijders. Afgelopen zaterdag traden Nicolai en Cooper voor het eerst op als duo in Nederland en wisten zij wéér niet te overtuigen. Het duo oogde onzeker en wankel en zong op bepaalde momenten niet zuiver. Nu laait de discussie over de terugkeer van het Nationaal Songfestival op.

De verantwoordelijke omroep AVROTROS voert daar regelmatig gesprekken over, zegt Eric van Stade, algemeen directeur en lid van de songfestivalselectiecommissie, tegen persbureau ANP. Het is volgens hem niet ondenkbaar dat het Nationaal Songfestival op termijn terugkeert in Nederland.

Algemene directeur AVROTROS over mogelijk terugkeer Nationaal Songfestival

Eigenlijk is er ieder jaar discussie, stelt Van Stade. „We proberen natuurlijk te kijken of we het nog steeds goed doen en of we daar niet af en toe verandering in moeten brengen. We hebben het er regelmatig over maar tot nu toe leek het ons verstandiger dat we doorgaan op de weg die we nu zijn ingeslagen.”

Van Stade verwacht dat de discussie of de Nederlandse inzending niet in het openbaar zou moeten worden gekozen ook na dit songestival zal terugkeren, zeker nu er veel kritiek is op Nicolai en Cooper. „En dan gaan we die discussie weer heel serieus met de betrokkenen voeren”, stelt Van Stade. Hoe groot de kans op een terugkeer is, durft de directeur niet te zeggen. „Maar het is niet nul. Zeker niet.”

‘Jammer dat er geen Nationaal Songfestival meer is’

Omroep AVROTROS heeft toegegeven dat het optreden van Nicolai en Cooper tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam weer „niet goed” was. Een woordvoerder liet tegen ANP weten dat de omroep hard werkt aan de begeleiding van het duo en dat hij daar tot aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool mee doorgaat. Veel kijkers maken zich ernstige zorgen. „Nederland heeft een wonder nodig om zich te kwalificeren als ze in Liverpool zo presteren”, zegt iemand onder de YouTube-video.

Op Twitter pleiten veel mensen voor de terugkeer van het Nationaal Songfestival. „Je had ook artiesten kunnen sturen die kunnen zingen. En/of terug naar het oude idee, met een Nationaal Songfestival”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Een ander: „Jammer dat er geen Nationaal Songfestival meer is. Transparant met inspraak van het Nederlandse publiek en een deskundige jury.”

Nationaal Songfestival in 2012 voor het laatst

Mocht het Nationaal Songfestival terugkeren, dan moet er volgens de omroepdirecteur een vorm worden gezocht die werkt. „We hebben natuurlijk allemaal het nationale songfestival gezien waarin Vader Abraham een onmogelijke keuze moest maken. Dat willen we voorkomen.” In 2010 zorgde Vader Abraham voor een iconisch tv-moment toen hij als componist de doorslaggevende keuze moest maken tussen Sieneke en meidengroep Loekz. Schijnbaar willekeurig koos hij na minuten twijfelen uiteindelijk voor Sieneke.

Het Nationaal Songfestival werd in 2012 voor het laatst georganiseerd. Toen koos jury en publiek voor Joan Franka om Nederland te vertegenwoordigen in Azerbeidzjan. Franka vertelde vorige week openhartig hoe zij het liedjesfestijn als een verschrikking beleefde en sprong gisteravond bij Renze op Zondag in de bres voor Nicolai en Cooper. De zangeres benadrukt dat de negativiteit niet werkt en volgens haar gaat het „haten” deze twee kandidaten niet verder helpen.

In 2013 bood Anouk zich vrijwillig aan en sindsdien wordt de Nederlandse inzending steeds intern achter gesloten deuren gekozen. Dat wierp zijn vruchten af, want in de jaren daarna haalde alleen Trijntje Oosterhuis de finale niet.

Sinds de invoering van de halve finales in 2004 miste Nederland juist wel vaak de finale met een inzending die mede door het publiek werd gekozen. Glennis Grace (2005), Treble (2006), Edsilia Rombley (2007), De Toppers (2009), Sieneke (2010), 3JS (2011) en Joan Franka moesten allen vroegtijdig hun koffers pakken.

Ook andere landen kiezen intern

Nederland is niet het enige land dat zijn inzending intern kiest. Onder meer Armenië en het Verenigd Koninkrijk kiezen ook intern. Andere landen hebben wel grote voorrondes die op tv worden uitgezonden. Een vaak genoemd voorbeeld is Melodifestivalen in Zweden dat vanuit een grote arena jaarlijks miljoenen kijkers in eigen land trekt.