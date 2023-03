Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Een gescheiden vriend van mijn man appt en belt me steeds, wat moet ik doen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Ciska (43), die zich nogal stoort aan het feit dat een gescheiden vriend van haar man haar steeds appt en belt.

„Vrienden van ons zijn onlangs gescheiden. De man van het stel zat helemaal in zak en as en mijn man en ik stonden voor hem klaar met een luisterend oor en een fles wijn en heel wat avonden van praten. Inmiddels weet ik: meng je nooit in een scheiding. Uren en uren en uren zijn we ermee zoet geweest, tot het punt dat ik echt de bel eraf wilde halen en mijn telefoon wilde uitzetten omdat hij met alles bij ons aan kwam zetten.

Ongemakkelijke berichtjes

En er is nog iets: sinds een maand of twee merk ik dat hij alleen nog maar mij appt of belt. Dan is het van: ‘Loop jij ook zo naar school om je zoon te halen, zullen we samen lopen?’ Of: ‘Ik zag je auto staan, ben je thuis?’ Of: ‘Wat er nóu weer gebeurde hé, dit kan echt niet.’ En dan wil hij weer klagen over zijn ex. Heel vaak stuurt hij ook: ‘Bedankt dat je zo lief bent.’ Maar het ding is: ik heb hier geen zin in.

Ik was al behoorlijk klaar met al dit scheidingsgedoe, maar nu hij blijkbaar alleen nog mij appt en belt, en niet mijn man, die van oorsprong zijn vriend was, voel ik me hier heel ongemakkelijk bij. Wat wil hij van mij? Ik ben hartstikke gelukkig getrouwd! Laatst zat hij ook te klagen dat hij het zo mist om seks te hebben. Eh… sorry?!

Dilemma: zwijgen of de waarheid zeggen?

Het is alleen lastig om dit te zeggen. Want ja, ik haal mijn zoon van school en aangezien hij in de buurt woont, ziet hij inderdaad of ik thuis ben. Maar toch verzin ik smoezen: ik ben aan het wandelen en loop daarna meteen door naar school (waarna ik een andere route neem). Of: ik ben er wel, maar zit de hele middag in een call. Maar eigenlijk vind ik het belachelijk dat hij me zo claimt en dat ik smoezen moet verzinnen. Kan ik gewoon zeggen: ik wil afstand, laat me met rust? Dat zal voor hem echt voelen als een soort nieuwe scheiding, maar ja, ik kan toch ook niet iemand zo over mijn grenzen heen laten gaan?”

Wat vind jij dat Ciska moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Melvin (32), die het eigenlijk niet ziet zitten om de eerste verjaardag van zijn zoontje groots te vieren – in tegenstelling tot zijn vriendin.

Magda zegt: „Pff, een beetje te veel van het goede. Naaste familie en een een paar échte vrienden is toch genoeg. En gewoon lekker thuis, en van het geld dat je uitspaart zou je een wat groter cadeau kunnen kopen of iets extra lekkers voor de gasten.”

Esther vindt: „Je dreumes doe je er in ieder geval geen plezier mee, met zoveel mensen en dan ook nog in een krijspaleis. Sfeerlozere locaties zijn haast niet te vinden. Als je dan zelf een leuk feest wil hebben, huur dan een gezellig zaaltje dat je mooi kunt aankleden. Springkussen erbij, en eventueel een ruimte waar je kind een dutje kan doen. Natuurlijk kan een groot feest hartstikke leuk zijn, maar niet in de opzet zoals nu beschreven wat mij betreft. En daarnaast: van al die mensen zit minimaal de helft niet te wachten op dit feest en komen ze alleen maar omdat ze zich verplicht voelen. Maar uiteraard: ieder voor zich.”

Sylvia kiest voor de middenweg: „De eerste verjaardag vier je meer voor jezelf dan voor je kind. Die vindt de visite vast heel gezellig, maar snapt echt nog niet dat het voor zijn eerste verjaardag is. In deze situatie zou ik kijken of ik een compromis kan sluiten zodat je allebei tevreden bent. Wel de familie en de vriendengroep, bijvoorbeeld, maar niet de hele straat.”





