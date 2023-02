Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Topvrouw De Lange: ‘Ik heb nooit gedacht dat ik iets níét zou kunnen’

In de IT-sector is nog een wereld te winnen als het gaat om de man-vrouwverhouding op de werkvloer. Waarom is die vertegenwoordiging van vrouwen in techbanen én op topposities zo belangrijk? Peggy de Lange vervult beide functies. „In Nederland zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd.”

Direct na haar studie in Nederland trekt de inmiddels 51-jarige Peggy de Lange de wijde wereld in. Jong, flexibel en hongerig om te leren start ze aan een loopbaan waar je u tegen zegt. Met een flinke dosis internationale ervaring op zak is De Lange nu vice president van techbedrijf Fiverr – een miljardenbedrijf. Daarnaast runt ze met haar hart voor dieren een eigen stichting én adviseert ze besturen van andere grote bedrijven zoals Palta. „Ik heb nooit gedacht dat ik iets níét zou kunnen”, vertelt ze ons.

Terug naar het begin

Op haar 22ste vertrekt De Lange na haar opleiding in Nederland naar Amerika. Sindsdien is haar carrière glansrijk en opereert ze – inmiddels vanaf haar boerderij in Nederland – op internationaal niveau. „Aan de start van mijn loopbaan zag de IT-sector er compleet anders uit. Een aantal techgiganten zoals Microsoft en SAP domineerden de markt. Het was echt een mannenwereld. Weinig vrouwen vervulden topposities – wat overigens in het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds flink achterblijft. Er werkten überhaupt weinig vrouwen in de IT-sector, waar we nu een kleine verschuiving beginnen te zien, gelukkig.”

Die verschuiving zie je vooral bij de nieuwere techbedrijven: Airbnb, Meta, Slack. „De jongere generatie kijkt heel anders naar gendergelijkheid en diversiteit in het algemeen. De werkcultuur wordt veel inclusiever en de sector is vrouwvriendelijker geworden.” Maar toch zijn we er nog niet én is er nog een flinke wereld te winnen, benadrukt De Lange. „Zeker in de tech-sector zijn er nog steeds heel veel mannen werkzaam. De doorgroei van vrouwen stagneert op accountmanager niveau. Als we kijken naar programmeurs zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd, maar ook op managementniveau zijn we er nog niet.”

Vrouwen op de Nederlandse werkvloer

„Nederlandse vrouwen zijn wereldwijd kampioen parttime werken en er wordt veel geleund op de mannelijke partner. Vrouwen in Nederland dragen meer verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen en het huishouden dan mannen. Mannen participeren thuis ook, maar veel minder.” De Lange werkt niet alleen veel in Amerika, maar ook in Israël. „Daar worden vrouwen veel beter gesteund door de werkgever”, legt ze uit. „Denk aan minimaal een half jaar zwangerschapsverlof en bij terugkeer ga je gewoon verder op het oude niveau.” Juist die faciliteiten zorgen uiteindelijk voor betere participatie van vrouwen.

Maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij bedrijven, vindt De Lange. „Ik heb er zelf juist niet te veel bij stilgestaan dat ik vrouw ben. Dat is ook een tip voor andere vrouwen: probeer jezelf niet te veel als de uitzondering te zien. The sky is the limit, is mijn motto. Ik ben er altijd vol voor gegaan en ik heb altijd vertrouwen gehad in mijzelf. Je moet ergens beginnen, dat is moeilijk. Maar ik heb nooit gedacht dat ik iets níét zou kunnen en heb altijd vertrouwen gehad in mijn kwaliteiten en competenties. Daardoor heb ik altijd de banen gekregen die ik wilde hebben.” Daar geldt natuurlijk wél dat ze in de IT-sector bepaalde skills verwachten. „Daarin zijn vrouwen vaak geneigd om zich af te vragen: kan ik dit wel?”

Probeer jezelf niet te veel als de uitzondering te zien.

Leer van je fouten (en durf ze te maken)

Zonder wrijving geen glans, maar juist daar leer je van, stelt de topvrouw. „Zo’n twintig jaar geleden organiseerde ik een grote beurs. Dat ging om een evenement van zo’n 1,5 tot 2 miljoen dollar. Op die dag besefte ik plots dat ik niet had geregeld dat er internet aanwezig was. De rest van de dag heb ik me de benen uit het lijf gerend en er alles aan gedaan dat de presentaties konden doorgaan. Sindsdien werk ik bij dat soort gelegenheden al-tijd met een draaiboek. Op zo’n moment voel je je verschrikkelijk, maar uiteindelijk bied je je excuses aan, vergeet je zoiets nooit meer en trek je daar lessen uit.”

De weg omhoog

Het belangrijkste advies van De Lange? Simpel: „Gewoon doen.” Twijfel je over een overstap naar de IT-sector, wil je iets anders of is het jouw tijd gekomen om een toppositie te bekleden? „Geloof in jezelf en meet je onderweg niet te veel aan anderen. Daarbij: wees niet te kleinzerig en verval niet in de gedachte dat je iets níét zou kunnen, omdat je een vrouw bent. Dúrf. En wees ook niet bang om vragen te stellen. De enige domme vraag, is een niet gestelde vraag. Veel managers hebben er een handje van om te denken dat een opdracht duidelijk is. Is dat het niet? Dan kun je nooit aan de verwachtingen voldoen.”

Daarnaast kan een mentor een enorm belangrijke rol spelen in je carrière. Heb je die niet direct in je eigen omgeving? Dat is geen reden tot paniek. „Je kunt heel veel informatie en steun vinden in online groepen. Er zijn genoeg professionals bereid om te praten en kennis te delen”, legt De lange uit. „Zoek iemand bij wie het al gelukt is en wees ook niet bang om die mensen te benaderen via bijvoorbeeld LinkedIn. De eerste mentor in mijn werkende leven was snoeihard, maar daardoor kon ik grote stappen maken. Vooruitgang vraagt om extra stappen die je zelf moet zetten en je zult open moeten staan voor een flinke bak kritiek. Neem dat niet te persoonlijk op en dan word je daar uiteindelijk alleen maar beter van.”

💡 Advies van Peggy de Lange Geloof in jezelf, doe, durf.

Zoek een mentor. Kun je die zelf niet direct vinden? Ga online op zoek en wees niet bang mensen te benaderen.

Denk nooit dat je iets niet kan. En zet jezelf als vrouw ook niet apart van de rest, omdat je vrouw bent.

Durf te vragen. Is er iets onduidelijk? Vraag om ophelderingen. Alleen zo kun je aan verwachtingen voldoen.

Kijk mee, wees leergierig en toon initiatief.