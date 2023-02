Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel salaris verdienen rechters, die nu dreigen te staken

Streng maar rechtvaardig? Rechters hameren erop dat de werkdruk de laatste jaren te fel is toegenomen. Bovendien zijn de lonen niet evenredig gestegen met de inflatie. Een landelijke staking dreigt. Maar hoeveel salaris verdient een rechter in ons land eigenlijk?

Na de vuilnismannen is het nu de beurt aan de rechterlijke macht. Voor het eerst sinds het 100-jarig bestaan zijn de leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak bereid actie te voeren. Als er voor 10 maart geen gehoor wordt gegeven aan de cao-eisen van de vakbond voor officieren van justitie en rechters, mag minister Weerwind voor Rechtsbescherming binnenkort landelijke werkonderbrekingen verwachten. Stakingen, dus.



De maat is vol voor rechters en officieren van justitie. De werkdruk is inmiddels zo hoog opgelopen dat zij dreigen met een staking. Strafrechtadvocaat Meike Lubbers (@mrlubbers) vertelt waarom de rechtspraak vastloopt. #KhalidenSophie pic.twitter.com/hX4HcJlmq9 — Khalid & Sophie (@khalidensophie) February 22, 2023

Maar rechters klagen niet alleen over een te hoge werkdruk. In de talkshow Khalid & Sophie stelde strafrechtadvocaat Meike Lubbers dat ook de salarissen achtergebleven zijn ten opzichte van de stijgende inflatie. Om uit te vissen of onze officieren van justitie daadwerkelijk met koud zweet bij de kassa van de supermarkt staan, hebben we de cao van de Rechterlijke Macht erbij genomen. Hoeveel salaris verdient een rechter in Nederland?

Het salaris van een rechter in Nederland

Qua salaris zijn er vier verschillende loonschalen waarin een Nederlandse rechter kan belanden, elk afhankelijk van het aantal jaren juridische werkervaring. Maar wat zijn de voorwaarden om rechter te worden?

Nederlandse nationaliteit

Diploma rechtsgeleerdheid met civiel effect

Minimaal twee jaar werkervaring

Selectieprocedure bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR)

Eens aan alle voorwaarden voldaan is, kan de opleiding beginnen. Hoe lang deze duurt is volledig afhankelijk van het aantal jaren werkervaring. Maximaal duurt de opleiding 4 jaar, maar zeer ervaren advocaten mogen al binnen een jaar als rechter aan de slag.

Rechters versus raadsheren

Verder bestaat er ook een onderscheid tussen rechters en raadsheren. Raadsheren hebben een pak meer ervaring en oordelen alleen over zaken die voor het gerechtshof en de Hoge Raad komen. Voor beide functies geldt er tevens een verschil tussen junior en senior, wat wederom afhankelijk is van het aantal jaren werkervaring.

Pleidooi voorbij. Dit zijn de minimum en maximum salarissen van de rechters en raadsheren in Nederland.