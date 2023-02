Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De jongste miljardair ter wereld is nu een 18-jarig meisje

De World’s Billionaires-lijst van Forbes komt er weer aan en de jongste miljardair van allemaal is al bekend. Maak kennis met de 18-jarige Kim Jung-youn uit Zuid-Korea.

Tot voor kort was Kevin David Lehmann de jongste miljardair ter wereld. Hun overeenkomsten: het vermogen is niet vergaard via crypto, ze leven in de anonimiteit en hebben hun geld te danken aan de vader des huizes.

Kim Jung-youn: de jongste miljardair ter wereld

Kim Jung-youn is de 18-jarige dochter van Kim Jung-ju, oprichter van Nexon, het grootste gamingbedrijf van Zuid-Korea. Hij was bijvoorbeeld de drijvende kracht achter Dungeon & Fighter, een van de populairste gratis PC-games in China. De man stond bekend als een sleutelfiguur binnen de eerste tech-wave van Zuid-Korea.

Maar rijkdom of niet, Kim Jung-ju werd behandeld tegen depressies. In februari 2022 kwam hij tijdens een reis op Hawaii om het leven. Zijn vermogen was op dat moment 10,7 miljard dollar. Over zijn jongste dochter, nu de jongste miljardair ter wereld, is niet veel bekend. Ze heeft ook geen social media.

Grootaandeelhouders binnen de familie

Net als haar twee jaar oudere zus erfde Kim Jung-youn volgens Forbes een belang van 30,78 procent in NXC, de persoonlijke holdingmaatschappij van haar vader. Het in Zuid-Korea gevestigde NXC is de grootste aandeelhouder van het in Japan genoteerde Nexon, met een belang van bijna 48 procent. De jongste miljardair op aarde heeft op dit moment een geschat vermogen van 2,5 miljard dollar. Haar vader stond bekend om zijn filantropie, laten we hopen dat ze in zijn voetsporen treedt.

De moeder van Kim Jung-youn en weduwe van Kim Jung-ju – Yoo Jung-hyun genaamd – erfde een belang van 4,57 procent in NXC. Zij hielp haar man in 1994 met het opzetten van Nexus. Haar belang in NXC is nu 34%, waarmee ze de grootste aandeelhouder is.

