CEO van bank over beleggen: ‘Vrouwen bereiden zich beter voor’

Vrouwen zijn uitstekende beleggers, blijkt uit onderzoek van Fidelity. Toch zijn vrouwen minder goed vertegenwoordigd in de beleggingswereld dan mannen. Hoe komt dat? En hoe trekken we méér vrouwen richting de beurs?

Misschien is het confronterend nieuws: slechts 66 procent van de Nederlandse vrouwen is financieel zelfstandig. En dat terwijl driekwart van de vrouwen in Nederland zegt het wel degelijk belangrijk te vinden om financieel zelfstandig te zijn, bleek eerder uit cijfers van het CBS. Ligt er ook voor deze groep vrouwen een kans in de beleggingswereld? We vragen het Saskia Klep, CEO van de Saxo Bank Nederland. Zij wil vrouwen uitdagen na te denken over de vraag: ‘Wat heb ik nodig om financieel onafhankelijk te zijn?’

Oorzaken van de beleg-kloof

„In zijn algemeenheid is dat cultureel bepaald in Nederland, dat vrouwen minder beleggen dan mannen”, heeft Klip in de afgelopen jaren gemerkt. „De financiën worden door veel vrouwen overgelaten aan mannelijke partners of familieleden. Deels komt dat omdat vrouwen minder interesse tonen in de financiële huishouding.”

De misvattingen omtrent beleggen

„Er bestaan veel misvattingen over beleggen”, zowel onder vrouwen als mannen, vervolgt Klip. Beleggen wordt volgens de CEO veelal geassocieerd met droge cijfers. „Terwijl beleggen eigenlijk gaat over de wereld om je heen. Door te beleggen kun je zelf impact maken door te investeren in bedrijven of sectoren die jij belangrijk vindt.”

Tijd, kennis en geld: daarover bestaan de grootste misvattingen als het over beleggen gaat, stelt CEO Klep. „Men denkt dat je iedere dag de markt moet volgen en dagelijks alle financiële dagbladen moet lezen.” Daarnaast heerst het idee dat beleggen enorm veel tijd kost én dat je heel veel geld moet hebben. “Maar dat hoeven helemaal geen enorme bedragen te zijn. Al moet je inderdaad niet met al je spaargeld beleggen en het is belangrijk om nog een reguliere spaarbuffer te hebben om bijvoorbeeld de kosten van een hoge energierekening te kunnen opvangen. Maar overtollig spaargeld, daar kun je mee beleggen.”

Wat wél nodig is, om te beleggen

‘Beleggen is gevaarlijk’, dat is het idee waar veel Nederlanders volgens Klep mee worden opgevoed. „Educatie over beleggen is belangrijk. Je moet enige basiskennis hebben om te starten met beleggen, maar dagelijks beurzen bijhouden is niet nodig.”

„Het is voor vrouwen belangrijk om zelfstandigheid op te bouwen voor de toekomst. Ook van een parttime salaris kun je een deel opzij zetten in een beleggingsportefeuille. Maandelijks honderd euro opzij zetten om te beleggen kan wel degelijk helpen bij financiële zelfstandigheid van vrouwen. Als je een klein bedrag apart zet, merk je dat dagelijks niet direct. Maar op de lange termijn kun je zo vermogen opbouwen. Start vandaag, bedank jezelf later.”

💡 De basisregels Je hoeft het woord aandeel maar in te typen en de informatiestroom die je vindt over beleggen is oneindig. Toch zijn er tussen de bergen aan informatie een aantal basisregels te vinden. 1. Bepaal je termijn „Beleg met geld dat je niet vandaag of overmorgen nodig hebt. Wees bereid om het geld voor langere termijn weg te zetten. Vergeet daarbij niet om wel de spaarbuffer apart te houden.” 2. Wil ik het zelf doen, of laten doen? „Wil jij zelf de fondsen kiezen? Of wil je een partij die besluiten laten nemen? Maak jij zelf die beslissingen, dan kun je de kosten laag houden.” 3. Spreiden is key „Het is niet slim om op één paard te wedden. Je kunt beter spreiden over verschillende bedrijven en sectoren. Om die spreiding te realiseren, kun je bijvoorbeeld beleggen in fondsen, in plaats van te kiezen voor individuele aandelen.”

Hierom zijn vrouwen betere beleggers

Uit onderzoek van Fidelity (dat werd uitgevoerd in Amerika onder 5,2 miljoen mensen tussen 2011 en 2020), blijkt dat het rendement van vrouwen gemiddeld 0,4 procentpunt hoger is dan het rendement van mannen.

„Uit gedragswetenschap blijkt dat vrouwen zich beter voorbereiden als ze ergens aan beginnen, dan mannen. Ze hebben een plan en argumenten voor bepaalde keuzes. Zodra die beslissingen zijn genomen, volgen vrouwen dat plan, zonder zich in de waan van de dag te laten afleiden”, legt Klep uit. Let wel, dit geldt in zijn algemeenheid, wat dus níét betekent dat er geen mannen zijn die dit op dezelfde manier aanpakken.

Het slotadvies

Sta je – ongeacht jouw gender – op het punt om te starten? Dan heeft Klep een laatste advies. „Maak een plan voor je eigen financiële welzijn in de toekomst. Bedenk hoeveel geld je maandelijks kunt missen om te beleggen en blijf bij je plan. Dan kun je jezelf over vijftien tot dertig jaar bedanken.”