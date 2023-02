Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doorwerken tot na je pensioen? Deze 80-jarige postbode doet het met plezier

Doorwerken tot na je pensioen klinkt voor veel mensen als een ondenkbaar scenario. Toch werken steeds meer gepensioneerden nog een aantal jaren door. Postbode Daan Kikkert gooit er zelfs nog een schepje bovenop: hij is op 80-jarige leeftijd nog altijd met plezier aan het werk. Zijn dochters roepen nu op om hem een kaartje te sturen ter ere van zijn zestigjarig werkjubileum.

In november vorig jaar ontstond op social media nog een hoop tumult nadat de AOW-leeftijd met drie maanden werd verhoogd. Maar er klinken ook andere geluiden, van ouderen die nog helemaal niet met pensioen willen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel uit januari van dit jaar blijkt dat het aantal ondernemers van 75 jaar en ouder sterk stijgt.

Postbode Daan Kikkert vindt baan het ‘mooiste werk van allemaal’

Kikkert is een van die mensen die van een pensioen nog niets wil weten. De 80-jarige postbode is een fenomeen in Laren. Ondanks zijn leeftijd doet hij nog altijd vier keer per week zijn ronde in de Gooise plaats. „Ik doe er wel een beetje langer over, hoor”, vertelt hij aan NHNieuws. Soms is hij de hele dag op pad voor een dienst van twee uur, waar hij overigens geen extra uren voor rekent. Dat neemt niet weg dat hij nog altijd even dol op zijn baan is. „Ik vind dit het allermooiste werk van allemaal. Je hebt natuurlijk een heleboel kennissen en iedereen is je vriend en vriendin. Ik heb in die jaren nog nooit ruzie in de wijk gehad.” Het tegendeel is waar, zo blijkt uit de beelden. Iedereen is groot fan van Kikkert en de postcode ploft regelmatig bij zijn buurtgenoten neer voor een kopje koffie.

Aanstaande maandag zit hij zestig jaar in het vak. „Dit is zo’n bijzonder moment, we willen hem graag verrassen met iets feestelijks”, vertelt zijn dochter Andrea Warnier tegen de regionale omroep. Daarom zette ze samen met haar twee zussen een actie op touw. „Er komen al kaarten binnen uit Singapore en Griekenland, heel bijzonder.” Warnier is heel trots op haar vader. „Hij doet het gewoon al zestig jaar, dat is echt uniek”, zegt ze. „Hij houdt van zijn werk, geniet van zijn werk. Hij hoeft helemaal niet te werken, maar het is gewoon een kanjer.”

Ook een kaartje sturen?Â

Daan Kikkert

Postbus 11

1270 AA Huizen