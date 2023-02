Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Disney kondigt fantastisch, maar ook vreselijk nieuws aan

Fans van Disney kunnen hun hart weer ophalen. De CEO van het bedrijf, Bob Iger, kondigt namelijk een aantal vervolgen aan. Het gaat hierbij om de filmreeksen van Toy Story en Frozen. Ook zou er een Zootopia 2 aankomen. Helaas deelt The Wald Disney Company ook minder rozenkleurig nieuws, te weten een reorganisatie. Hierbij zullen zevenduizend medewerkers hun baan verliezen.

Iger maakte gisteravond laat de kwartaalcijfers van het bedrijf bekend en kondigde toen de vervolgen aan. Details deelde hij nog niet, maar de topman verwacht dat het bedrijf dat binnenkort wel zal kunnen doen.

Disney tovert duizenden banen weg

Grote reorganisaties worden de laatste tijd aan de lopende band aangekondigd. Nadat bedrijven als Google en Phillips lieten weten een groot aantal banen te schrappen, doet Disney nu hetzelfde. Net als hun concurrenten Netflix en Warner Bros Discovery overigens. Aanleiding hiervoor is onder meer een grote afname in het aantal abonnees op streamingsplatform Disney+. De prijsverhogingen zouden hier een belangrijke reden voor zijn.

Sequals vaak groot succes

Het is niet gek dat het Disney vervolgen, oftewel sequals, aankondigt. Toy Story 4 kwam negen jaar na zijn voorganger uit en bracht ruim 1 miljard dollar op. Net zoals Frozen 2. Nu is het de vraag of het tweede deel van Zootopia ook een grote hit zal worden.

Fans zijn in ieder geval al razend enthousiast. „Wat een goed nieuws dat er eindelijk een vervolg uitkomt van de film #Zootopia. Deel 1 was vermakelijk en met de komst van het gelijknamige themagebied in Shanghai Disneyland is het niet meer dan logisch om dit te doen. Zo blijft de interesse voor deze film(s) en karakters bestaan”, schrijft iemand op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe attractie

Naast de films kondigde de Disney-CEO ook nog een nieuwe attractie aan. Het Disneylandpark in het Californische Anaheim krijgt er een heuse Avatar-attractie bij. Deze zal gebaseerd zijn op de gelijknamige films van James Cameron.