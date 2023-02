Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (5) vraagt steeds naar de ramp in Turkije, hoe ga ik daarmee om?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Zeynep: „Mijn zoon (5) vraagt steeds naar de ramp in Turkije, hoe ga ik daarmee om?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Wij zijn van Turkse afkomt en zijn daardoor erg van slag door de ernstige aardbeving in Turkije. Hoewel er weinig directe familieleden wonen, hebben we het de laatste dagen over niets anders. Ook mijn zoontje krijgt er veel van mee, daardoor vraagt hij nu steeds naar de situatie in Turkije. Het maakt hem ook angstig dat er zoiets hier zal gebeuren. Hoe praat ik met hem over dit nieuws zonder hem te erg van slag te maken?

– Groetjes,

Zeynep”

Het antwoord

„Hai Zeynep,

Er gebeuren helaas veel nare dingen in de wereld. Denk inderdaad aan de aardbeving in Turkije of de oorlog in Oekraïne. We kunnen onze kinderen daar deels voor afschermen, die heftige beelden op het nieuws zijn niet geschikt voor kleine kinderen. Maar tegelijkertijd kunnen we niet helemaal voorkomen dat ze er iets van meekrijgen. Zeker niet als we er zelf ook door van slag zijn.

Je geeft aan dat je zoontje veel vragen heeft, dat is natuurlijk ook logisch. Het is erg afhankelijk van de leeftijd van je kind, hoe je het beste over deze (of een andere) ramp kunt praten. Orthopedagoog Marielle Beckers adviseerde in een interview aan J/M Ouders, om kinderen onder de 6 jaar zoveel mogelijk af te schermen van heftig nieuws. „De reden daarvoor is dat kinderen van die leeftijd nog niet het referentiekader of de levenservaring hebben om zoiets te bevatten, dus dat maakt het ook moeilijk om uit te leggen”, zegt Beckers. „Als ze vragen hebben is het wel belangrijk om antwoord te geven, maar hou dat vooral kort en krachtig.”

Probeer je zoons vragen dus wel te beantwoorden, maar hou het algemeen en duidelijk en stel hem waar nodig gerust. In dit artikel lees je nog een meer tips om met je kinderen te praten over heftig nieuws.

Sterkte!”

