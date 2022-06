Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel vakantiedagen heb je nodig om écht tot rust te komen

‘Even’ op vakantie om tot rust te komen? Dat werkt dus niet. Je hebt best wat vakantiedagen nodig om écht tot rust te komen, te ontspannen en je weer op te laden. Uit onderzoek onder ruim 10.000 Europese werknemers blijkt dat Nederlanders gemiddeld 18 vakantiedagen nodig hebben om tot rust te komen. Dat meldt HR- en payrolldienstverlener SD Worx, uitvoerder van het onderzoek.

Meer dan ooit zijn werknemers op zoek naar een optimale balans tussen werk en privé, stelt SD Worx. In Europa leidt dat dan ook tot wisselende antwoorden over hoeveel vakantiedagen nodig zijn om te ontspannen. Zo denken werknemers in het Verenigd Koninkrijk 8,5 dag nodig te hebben. Italianen willen er wat meer: die gaan het liefst 11 dagen weg van werk. In landen als Spanje en Finland is er een grotere behoefte aan vakantie, waarbij werknemers respectievelijk 27 en 34 dagen prefereren.

Hoeveel vakantiedagen heb je nodig?

Het verschilt dus per land flink hoeveel vakantiedagen werknemers nodig denken te hebben. Tussen het VK en bijvoorbeeld Spanje is het verschil zelfs zo’n 19 dagen. Maar waar een kleiner verschil in zit, is de vaste vakantieperiode die jaar na jaar wordt opgenomen. Zo heeft 37 procent van de Europeanen een vast jaarlijks vakantiepatroon. Vooral Nederlandse, Italiaanse en Belgische werknemers nemen jaarlijks een vaste vakantieperiode op. Finse werknemers doen dat het minst.

37 procent van de ondervraagden is overigens bereid om onbetaald verlof op te nemen als de vakantie al is verstreken. Ook in Nederland is deze optie populair, terwijl dat het minst geldt voor Spaanse werknemers.

Een derde van de Europese werknemers geeft aan dat ze tijdens de vakantie hun werk volgen en bijvoorbeeld hun e-mail checken of werkgerelateerde telefoontjes beantwoorden. Vooral Noorse, Nederlandse en Italiaanse werknemers doen dat. Duitse werknemers zijn tijdens hun vakantie duidelijk minder met werk bezig. Gemiddeld heeft ongeveer een derde van de Europeanen moeite met het mentaal loslaten van werk tijdens de vakantieperiode.

Wil je die 18 vakantiedagen weleens opnemen, maar heb je geen idee waar? Geen probleem, wij hebben genoeg tips voor je. Slovenië, bijvoorbeeld, of Trentino, of juist de mooiste dorpen van Europa. Genoeg te ontdekken.