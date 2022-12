Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sebastian (40) is vrachtwagenchauffeur: ‘Verkeerd stereotype bij dit beroep, dat wil ik veranderen’

Leven op wielen, zo heet het YouTube-kanaal van internationaal vrachtwagenchauffeur Sebastian Hoefs (40). Met zijn account probeert hij mensen een beeld te geven hoe het leven van een chauffeur eruit ziet. „Er is een verkeerd stereotype dat hoort bij mijn beroep”, vertelt hij in een interview met Metro.

„Ik kom op plaatsen waar andere mensen een vermogen voor betalen als ze daar op vakantie willen. Veel chauffeurs zien dat als een nadeel, omdat het ver weg van huis is.” Je moet dus maar net zelfstandig en avontuurlijk genoeg zijn om vrachtwagenchauffeur te worden.

Met de vrachtwagen op de trein

Wanneer het interview plaatsvindt, is Hoefs in Frankrijk. Hij heeft net zijn eerste lading van deze week afgeleverd en is nu onderweg naar Italië voor de volgende. „Ik rijd nu door naar Duitsland. De meeste mensen raken een beetje in de war wanneer ik dit zeg, maar het ligt gewoon op de route”, verklaart hij. De vrachtwagenchauffeur gaat namelijk straks met de trein verder naar zijn bestemming. „Ik heb daar een video over gemaakt, omdat mensen zich niet kunnen inbeelden dat een vrachtwagen met de trein mee kan.” De ochtend nadat wij hem spreken, gaat hij dus verder met zijn reis in Italië. „Zo zie ik heel wat landen in één week.”

‘Levensstijl die niet voor iedereen is weggelegd’

Er zit ook een keerzijde aan het werk, waardoor het niet voor iedereen is weggelegd. „Je kunt dit werk niet doen als je een heel sociaal leven hebt”, vertelt Hoefs. „Daar bedoel ik mee dat je geen lid kunt zijn van de lokale voetbalvereniging of de ouderavonden kunt bijwonen.” De vrachtwagenchauffeur is namelijk alleen in de weekenden in Nederland te vinden. En daar zit zelfs nog verschil in: „Soms ben ik vrijdagavond al thuis, maar aankomen op zondagmorgen is ook zeker geen uitzondering. Daar kies je voor.” De vrachtwagen beschouwt Hoefs ook als zijn thuis. Met foto’s en zelf uitgezochte gordijntjes maakt hij het toch knus en gezellig. Het is een „levensstijl die niet voor iedereen is weggelegd”.

„Alles is aan boord. Denk aan een koelkast en een koffie-automaat. Je moet het beroep eigenlijk zien als full-time kamperen”, lacht hij. Ook voegt Hoefs toe dat hij elke avond in een restaurant eet. „Ik wil ’s avonds gewoon even de auto uit.” Is het een eenzaam beroep? Helemaal niet, vertelt de vrachtwagenchauffeur ons. Hij komt regelmatig andere chauffeurs tegen. Op die manier leert hij meerdere talen spreken, een „mooi aspect” van zijn beroep. „Je moet het voor jezelf een beetje leuk maken.”

Inspiratiebron

Hoefs is niet alleen vrachtwagenchauffeur, maar ook content creator. Op YouTube plaatst hij namelijk samen met twee collega’s video’s over het leven van een vrachtwagenchauffeur. Het doel is „om het stereotype de wereld uit te werken”. Dat chauffeurs alleen maar magnetronmaaltijden eten, is een fabeltje volgens Hoefs.

„Omdat ik het zo bijzonder werk vind, ben ik het gaan vastleggen. Ik maak het niet mooier dan dat het is. Soms kom je voor onverwachte zaken te staan. Dat hoort er ook bij”, zegt hij. De chauffeur vervolgt: „Het was nooit mijn ambitie om content creator te worden. Ik vond het gewoon leuk om video’s te maken en toen werd het vanzelf gedeeld door mensen.”

Door zijn video’s hebben meerdere mensen het werk opnieuw leren waarderen, vertelt Hoefs trots. Dat niet alleen, ook heeft hij kijkers geïnspireerd om te kiezen voor dit vak. Hij voelt zich verbonden met zijn kijkers. „Ik probeer altijd op iedereen terug te reageren die een reactie plaatst op een van mijn video’s. Ze nemen de moeite voor mij, dan neem ik ook de moeite voor hen”, zegt hij.