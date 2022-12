Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Lex Gaarthuis

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Lex Gaarthuis.

Lex Gaarthuis (39) is DJ bij Radio 10, tekstschrijver en podcastmaker. Zo maakte hij de afgelopen jaren onder andere de podcastserie Onder Elkaar, waarin hij onder meer spreekt met collega-typetjesmakers over het ambacht (o.a. Edwin Evers, Tineke Schouten en Paul Haenen). Verder verslindt hij op dagelijkse basis podcasts als luisteraar.

Dit is de top 5 van Lex Gaarthuis

1. Woeste Meuk

Nico Dijkshoorn is een in mijn ogen een ondergewaardeerd kunstenaar als het aankomt op schrijven en vertellen. In deze podcast ontmoet hij samen met zijn vriend, zanger/muzikant Tim Knol, markante helden uit de muziek en literatuur, vaak tijdens een wandeling door de stad waarin diegene woonachtig of geboren is. De wandeling met (daar is ‘ie weer) Marcel van Roosmalen door ‘zijn’ Arnhem is legendarisch.

2. Dick Voormekaar Podcast

Dé podcast van bestseller-auteur Michel van Egmond en VI-verslaggever Martijn Krabbendam die officieel over Feyenoord zou moeten gaan. In de praktijk gaat het over allesbehalve Feyenoord en dat is zeer vermakelijk.

3. Weer Een Dag

De chemie tussen Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen is heerlijk om dagelijks even mee te pakken. Het talent van Van Roosmalen om over elk onderwerp in prachtige volzinnen vol humor en cynisme schijnbaar spontaan te kunnen losbarsten is magnifiek. De slappe lach van Gijs maakt het af.

4. Dit Was De Radio

De wekelijkse podcast van Harm Edens, Arjan Snijders en Ron Vergouwen voor echte radionerds.

5. Bob

Zesdelige documentaire die je meeneemt in de wereld van de 84-jarige dementerende Elisa die sinds kort alleen nog maar kan praten over haar verloren jeugdliefde Bob. Fantasie of werkelijkheid? De Vlaamse dames van audiocollectief Schik zoeken het met liefde uit. Betoverend mooi gemaakt!

De podcast-tips van vorige week

Ook vorige week tipte een mediapersoon een aantal podcasts, die keer was de beurt aan Rick Romijn. Lees zijn tips hier.