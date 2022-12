Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderopvang fors duurder, dit is wat er voor jou verandert

Alles wordt duurder, en zo ook de kinderopvang. Wat niet omhoog gaat, is de toeslag daarvoor. Het resultaat? De kinderopvang wordt onbetaalbaar voor een grote groep ouders. Ze betalen opeens fors meer voor de kinderopvang. De nettobijdrage voor de kinderopvang stijgt gemiddeld namelijk met 10 procent. Om dit te voorkomen start de organisatie Nettobijdrage.nl een petitie om het noodplan van GroenLinks en de PvdA op te volgen.

In dat noodplan moedigen de partijen aan om ouders tóch eerder te compenseren voor de hoge kosten. Wan volgens het kabinet kan er namelijk pas een wijziging komen in 2024. Dat vinden gedupeerden veel te laat.

Grote fout in de berekening

Het zag er al langer naar uit dat het voor ouders duurder zou worden om hun kinderen naar de opvang te brengen. De tarieven stijgen onder meer door hogere energie- en loonkosten. Hoeveel de prijzen precies stijgen, verschilt per opvang. Het zal het meestal gaan om zo’n 10 procent.

Ouders betalen daardoor 40 tot 3200 euro meer per jaar, waarbij de lagere en middeninkomens relatief het hardst worden getroffen. Zij betalen zo’n 40 tot 600 euro per kind per jaar. De reden is dat de maximale uurtarieven voor kinderopvangtoeslag te laag geïndexeerd zijn.

Het is de bedoeling dat een belangrijk deel van prijsstijgingen gecompenseerd wordt met een hogere kinderopvangtoeslag. Toen die berekend werd voor het komende jaar, ging het CBS voor 2023 uit van een stijging van 5,6 procent. De werkelijke stijging is dus bijna de helft groter dan verwacht. Toch zegt het ministerie pas weer voor 2024 aan de toeslag te kunnen sleutelen. Daardoor zal het deel van de rekening dat ouders zelf moeten betalen, stijgen.

Petitie voor een realistische kinderopvangtoeslag

Het deel dat ouders zelf moeten betalen, is niet voor iedereen haalbaar. „Denk maar aan de alleenstaande ouder”, begint een woordvoerder van Nettobijdrage.nl. „Het is bijna voordeliger om helemaal niet te werken. De kosten van een kinderopvang zijn absurd hoog en daarom wordt het zijn van huismoeder of vader een stuk aantrekkelijker. Je houdt in sommige gevallen hetzelfde bedrag over aan het einde van de maand.”

Door middel van een petitie verzoeken ouders dat de minister de enorme toename van ouders in netto kosten gaat compenseren. De minister zal het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag aan moeten passen naar het werkelijke inflatiecijfer ten opzichte van 2022. De petitie is inmiddels ondertekend door bijna 7000 ouders.