Beau van Erven Dorens shockeert Isola di Beau-kijkers met zijn voorkeur voor ‘verse vis’

Beau van Erven Dorens is zo’n presentator die zijn hand niet omdraait voor een beetje spraakmakende televisie. Zo ook gisteravond in zijn Isola di Beau, waar hij gasten Hanna Verboom en Olaf Koens ontving. Maar het is Van Erven Dorens zijn voorkeur voor rauwe vis (inclusief ingewanden), wat kijkers shockeert.

Van Erven Dorens ontvangt zijn gasten om hen beter te leren kennen. Hij neemt actrice Verboom en oorlogsverslaggever Koens mee om te gaan vissen op het Italiaanse Sardinië. En daar blijkt het innerlijke oermens in Van Erven Dorens naar boven te komen. Want nadat zij een vis uit het water hebben gehaald, snijdt hij het zeedier open. En al snel zet de presentator zijn tanden in de rauwe vis en werkt deze, inclusief ingewanden, naar binnen.

Beau van Erven Dorens eet rauwe vis, inclusief ingewanden

Kijkers blijken ietwat ontdaan voor de maaltijd van de presentator. Uit de reacties is te lezen dat kijkers het toch wel een beetje goor vinden hoe Van Erven Dorens de rauwe vis naar binnen werkt.

Maar de aflevering van gisteravond bestaat niet allen uit de lugubere visvangst van de presentator. De gasten doen beiden hun persoonlijke verhaal. Waarbij Koens onder meer een gevoelige snaar bij Van Erven Dorens weet te raken en hem tot tranen toe roert als hij over zijn gezin vertelt.



Olaf Koens brengt Beau aan het huilen. Daar doe je veel kijkers een plezier mee #IsolaDiBeau — Mies (@MiesBee) December 4, 2022

Hanna Verboom over psychose bij Elton John in Isola di Beau

Ook Verboom is openhartig, onder meer over haar bipolaire stoornis. Daar vertelde ze eerder aan tafel in talkshow Humberto ook al over. In Isola di Beau vertelt ze over de psychose die ze tijdens een feest van Elton John kreeg. Verboom mocht daar destijds, omdat ze als jonge actrice in een Amerikaanse film speelde, op het feestje verschijnen. Maar dat verhaal krijgt een bizarre wending, waar ook Van Erven Dorens van onder de indruk is.

Verboom: „Het was absurd. Ik werd opgehaald en opgemaakt in een limo. Kreeg je zo’n vintage Cristian Dior, assepoester jurk aan. En ik ben toen stapje voor stapje verwarder geraakt en psychotisch geworden die nacht.” Ze was nagenoeg in haar eentje en vertelt dat de psychose haar realiteit veranderde. „Vooral dat je alles veel intenser beleeft en op een gegeven moment ben ik ook gaan hallucineren. Ik vond het een goed idee om in het zwembad te springen met mijn jurk aan.” Bewakers moesten ingrijpen. „Ik zag de gezichten van mijn ouders in die bewakers en kon geen Engels meer spreken, terwijl ik tweetalig ben opgevoed.” Verboom wordt uiteindelijk opgepakt door de politie en belandt in een psychiatrische inrichting in Beverly Hills. „Absurd hè”, sluit ze af.



Beau die rauw die ingewanden van die vis opeet. Gatverdamme. #isoladibeau — QB (@QB_tweet) December 4, 2022



Snijd Beau nu rauwe vis open en eet die zo op ? 😱🤢 #isoladibeau pic.twitter.com/SiworzpCwM — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) December 4, 2022



Beau, wat doe je? #isoladibeau — Mark van Loo (@Mistervanloo) December 4, 2022



Gatverdamme zo die vis opeten zonder schoonmaken #isoladibeau — Nouchke (@noes1976) December 4, 2022

Je kijkt Isola di Beau terug via RTLXL.