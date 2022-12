Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe anti-homowet in Rusland verbiedt praten over homoseksualiteit

In Rusland is een nieuwe anti-homowet aangenomen. Door deze nieuwe wet is het nu verboden om te spreken over ‘niet-traditionele seksuele oriëntaties’. Met andere woorden: praten over homoseksualiteit is vanaf nu verboden voor iedereen.

De anti-homowet borduurt voort op een wet uit 2013 die het verbiedt om te praten over homoseksualiteit in het bijzijn van kinderen. Maar ook het praten over homoseksualiteit en gendertransitie onder volwassenen in het openbaar is nu verboden. Dit nieuwe taboe heeft daarnaast betrekking op tv-series, media, films en reclame.

Anti-homowet maakt torenhoge boetes en celstraf mogelijk

Wie de wet overtreedt loopt kans een enorm hoge boete te ontvangen. Het bedrag waarover gesproken wordt is 6500 euro voor personen en meer dan 80.000 euro voor bedrijven wanneer zij de anti-homowet schenden.

De Russische Tweede Kamer, de Doema, stemde unaniem voor de wet en voegde daarnaast ook nog een amendement toe waarin staat dat bij recidive een celstraf opgelegd kan worden. Wie voor de tweede keer de regels breekt, hangt vijf jaar celstraf boven het hoofd.

Experts maken zich zorgen over lhbtiq+-gemeenschap in Rusland

De anti-homowet zorgt ervoor dat de Russische lhbtiq+-gemeenschap nog meer ondergronds gedreven zal worden dan nu al gebeurt, zo vrezen experts. „Net zoals de oorspronkelijke wet resulteerde in een steeds groter stigma jegens de lhbtiq+-gemeenschap in Rusland, zal deze bijgewerkte versie een nog meer verstikkend effect hebben op de vrijheid van meningsuiting”, zegt Tanya Lokshina, de directeur van Human Rights Watch in Europa en Centraal Azië, in een statement op de website. „Deze nieuwe wet beschermt niemand, maar wakkert angst en haat aan jegens een minderheid.”

Socioloog Aleksandr Kondakov deed onderzoek naar de effecten van de wet uit 2013 en stelt in het AD dat het mogelijk is dat een algeheel verbod op homoseksualiteit terugkeert in Rusland. „Alles kan natuurlijk gebeuren in Rusland. Ook de strafbaarstelling van homoseksualiteit kan ik niet uitsluiten.”