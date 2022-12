Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verdienden scheidsrechters op het WK in Qatar per wedstrijd

Soms de beste vriend, maar vaker de grootste vijand. Ze hebben de niet te benijden taak om god en rechter te spelen over het geluk van ganse volkeren. Maar hoeveel verdienden scheidsrechters op WK in Qatar precies? Of ze het écht verdienden, is een tweede.

Laten we in ieder geval beginnen door de olifant in de porseleinkast te benoemen. De slechtste scheids op deze editie van het internationale voetbalfestijn was Antonio Lahoz, de Spanjaard die Argentinië voorbij Nederland floot. Gelukkig zijn we niet zulke slechte verliezers als de Fransen, die nog van geluk mochten spreken met een tweede penalty verlengingen af te dwingen in de finale.



Scheidsrechter Szymon Marciniak krijgt een 2/10 in l'Equipe. Dat noemen we slecht verliezen. — Koen Frans (@koenfrans) December 18, 2022

De kans is hoe dan ook klein dat arbiters zich hebben laten omkopen. Het salaris van scheidsrechters op het WK in Qatar is dan ook allerminst verkeerd.

Het salaris van de scheidsrechters op het WK in Qatar

In totaal namen volgens FIFA 36 scheidsrechters, 69 assistent-scheidsrechters en 24 var-scheidsrechters deel aan het voetbaltornooi. Elke fluitist kreeg een initiële som voor het gehele WK, met daarbovenop een honorarium per gefloten wedstrijd. Vierde officials en lijnrechters ontvingen een gelijkwaardig salaris. Ook opmerkelijk is de premie die voor de finale hetzelfde bedraagt als de achtste finale.

Type Scheidsrechter Initiële som Premie groepsfase Premie knock-outfase Scheidsrechter 70.000 euro 3.000 euro 10.000 euro Assistent 25.000 euro 2.500 euro 5.000 euro Video referee 25.000 euro 3.000 euro 5.000 euro

In totaal verdiende de man die de finale mocht fluiten 86.000 euro op het WK in Qatar. Geen slecht salaris voor een maand werk. Szymon Marciniak floot naast de finale ook twee wedstrijden in de poulefase, Frankrijk – Denemarken en Argentinië – Australië. Een serieuze opsteker voor de Poolse ref die enkele jaren geleden dacht nooit meer op het veld te kunnen staan.



We’re all quick to criticise officials but World Cup final referee Szymon Marciniak was outstanding. Extra special given Pole missed Euro 2020 after being diagnosed with Tachycardia (heart illness). Nailed big calls with no VAR required. The benchmark. 👏🏻 pic.twitter.com/lLPFyXM8R8 — Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) December 18, 2022

Volgens de Spaanse sportkrant AS die de cijfers naar buiten bracht, verdienden scheidsrechters op het WK in Qatar gemiddeld drie keer meer dan in de Champions League. Toch is het uiteraard nog steeds een peulenschil in vergelijking met de salarissen van de voetballers zelf. Of wat dacht je van het krankzinnige nieuwe contract dat op Messi wacht na het WK in Qatar?