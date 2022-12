Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 broodnuchtere wetenschappelijke tips om te stoppen met drinken

Het is alweer december en dat betekent dat we massaal nadenken over goede voornemens. Deze lijstjes staan vol met doelen zoals afvallen, een nieuwe baan krijgen en stoppen met alcohol drinken. Als die laatste op jouw lijst staat, dan moet je vooral verder lezen. Wij geven je een paar onmisbare tips gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Alcohol kan een ravage aanrichten in je lichaam. Volgens het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism heeft alcohol vrijwel invloed op je hele lichaam van top tot teen.

Alcohol kan het moeilijk maken om helder te denken, hoge bloeddruk veroorzaken en je immuunsysteem verzwakken. Het kan ook zorgen voor slaapproblemen en leiden tot verdere gezondheidsproblemen, zoals obesitas en diabetes. Minderen met drank kan dus zeker geen kwaad.

Stoppen met alcohol? Misschien heb je wat aan deze tips!

Maar hoe doe je dat nou het beste? De NIAAA heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek een aantal tips voor je opgesteld. Dit zijn de vijf belangrijkste.

1. Uit het oog uit het hart

Als je écht wilt stoppen met drinken, dan is de eerste stap heel makkelijk: haal alle drank uit je huis. Zodra de alcohol niet binnen handbereik is, kom je meteen minder in de verleiding om te drinken. Dit is ook een geschikte gelegenheid om alternatieven te vinden voor je favoriete drankjes.

Je kunt bijvoorbeeld je eigen mocktails maken om thuis te drinken, zodat je nog steeds het gevoel hebt dat je iets bijzonders drinkt. Of ga op zoek naar een ander drankje dat je lekker vindt. Zorg er in ieder geval voor dat je een lekker drankje bij de hand hebt als je verlangen naar alcohol toeslaat.

2. Stel een doel

Een specifiek doel kan je helpen om op het goede spoor te blijven. Maar maak je doel niet te groot, want dat werkt juist averechts. In plaats van één overkoepelend ‘ik wil stoppen met drinken’, begin je met het doel om te minderen met alcohol. Bijvoorbeeld alleen in de avonden of weekenden drinken.

Het American Addiction Center raadt vrouwen aan om niet meer dan één glas alcohol per dag te drinken en mannen om niet meer dan twee drankjes te nuttigen. Houd deze richtlijnen in je achterhoofd als je een doel stelt.

3. Maak een plan voor tijdens het uitgaan

Het kan lastig zijn om uit te gaan als je de hele avond omringt bent met mensen die wel alcohol drinken. Daarom is het heel belangrijk dat je voor vertrekt een plan hebt. Als je uitgaat met goede vrienden of familie bij wie je op je gemak bent, laat ze dan van tevoren weten dat je niet drinkt. Ze zullen het vast begrijpen.

Maar als je een feestje hebt met mensen die je minder goed kent, kun je het beste rechtstreeks naar de bar gaan en een niet-alcoholisch drankje bestellen. Het is gemakkelijker om op te gaan in de massa met een glas in je hand, zelfs als het gewoon cola is. En als iemand je een drankje aanbiedt, weiger dan gewoon.

4. Houd rekening met bijwerkingen

Afhankelijk van hoe je alcohol gewoonte was voordat je stopte met drinken, kun je ontwenningsverschijnselen ervaren. Symptomen zijn bijvoorbeeld: hoofdpijn, angst slapeloosheid, vermoeidheid en stemmingswisselingen.

Gelukkig duren deze bijwerkingen als het goed is niet zo lang; gemiddeld een week. Luister in deze periode goed naar je lichaam voor het geval je iets abnormaals voelt.

5. Vier je overwinningen (zonder alcohol)

Deze tip is misschien wel de allerbelangrijkste uit dit lijstje. Geef jezelf regelmatig een schouderklopje als je een doel behaalt. Het vieren van overwinningen helpt je om gemotiveerd te blijven. Maak bijvoorbeeld een beloningstabel met beloningen die je krijgt als je een doel haalt. Je kunt jouw cadeau zo gek maken als je zelf wil en genieten van je prestaties. Maar laat de alcohol wel staan!