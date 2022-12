Definitie voor ‘man’ en ‘vrouw’ gewijzigd in woordenboek

Naarmate de wereld verandert, evolueert ook onze taal. En nu zijn twee van de oudste woorden in de Engelse woordenschat eveneens aangepast aan de moderne consensus. De definities van ‘man’ en ‘vrouw’ krijgen een update.

Kijk eens aan FIFA. Niet alle stoffige, door oude mannen gedomineerde organisaties halen de schouders op voor de LGBTQ-gemeenschap. De toonaangevende Cambridge Dictionary heeft namelijk een verruimde betekenis gegeven aan de woorden ‘man’ en ‘vrouw’, zodat ook transgender-mensen onder de definities vallen.

Hoewel de herziening voor ‘vrouw’ officieel in oktober plaatsvond, kreeg het pas publieke aandacht nadat de Britse krant The Telegraph het deze week oppikte.

🔴Cambridge Dictionary has updated its definition of ‘woman’ to include anyone who “identifies as female” regardless of their sex at birth https://t.co/xyRw6gRGUs

— The Telegraph (@Telegraph) December 13, 2022