Zoveel verdient het Nederlands Elftal als het wereldkampioen wordt

Vraag maar aan Frankrijk. Met welk type betonvoetbal je de eindoverwinning op het WK dichtmetselt, maakt niet uit. Zolang je de beker op het eind maar in de lucht kan steken. En het prijzengeld in Qatar is ook niet verkeerd. Hoeveel verdienen de Oranje-spelers nou eigenlijk als ze wereldkampioen worden?

Ondanks het Pfeiffer-voetbal van het Nederlands elftal en die vervelende trend om met opgerolde broekjes het veld in te gaan, staat Oranje toch mooi in de kwartfinale van het WK in Qatar. Vraag maar aan België, het had absoluut anders kunnen uitpakken. Overigens verdienen Lukaku en co dan wel aardig hun boterham, de topspits zal niet alleen een traan hebben gelaten omwille van de gemiste doelkansen.



Het potentiële prijzengeld voor de KNVB en de bijbehorende premies voor de troepen van Van Gaal zullen bijna even jaloersmakend zijn als het winnen van het toernooi zelf.

Prijzengeld van het WK in Qatar

Nog voor de eerste bal tegen de netten vloog op het WK in Qatar, kregen het Nederlands elftal en alle andere gekwalificeerde ploegen 1,5 miljoen euro om de kosten van de voorbereiding op het voetbalfestijn te dekken. Dit bedrag dient vooral om de ‘kleinere’ voetbalnaties een financieel hand boven water te houden. Zowel het boeken van de vluchten en de hotels als het verschepen van het materiaal kunnen een serieuze streep door de bankrekening zijn.

Het grofste geld ligt uiteraard alleen voor het grijpen door te winnen. In totaal verdeelt de FIFA ongeveer 440 miljoen euro prijzengeld onder alle deelnemende landen van het WK in Qatar. Van wereldkampioen tot vroege exit, we zetten het op een rijtje.

Eindfase Prijzengeld per team Totaal Finale Wereldkampioen: 42 miljoen euro

Tweede plaats: 30 miljoen euro 70 miljoen euro Halve Finale Derde plaats: 27 miljoen euro

Vierde plaats: 25 miljoen euro 52 miljoen euro Kwartfinale 17 miljoen euro 68 miljoen euro Achtste Finale 13 miljoen euro 104 miljoen euro Groepsfase 9 miljoen euro 144 miljoen euro

Als Oranje het met andere woorden klaarspeelt om wereldkampioen te worden, krijgt de KNVB qua prijzengeld 42 miljoen euro. En met het halen van de kwartfinale kan er al 17 miljoen euro in het laatje. Hoeveel zien de spelers daar zelf van teruggestort?

Geschatte premies voor het Nederlands elftal

Helaas zijn de exacte premies die de spelers van het Nederlands elftal kunnen verdienen nog niet bekendgemaakt. Op het laatste WK waaraan Oranje in 2014 deelnam, ontving elke speler per overwinning 30.000 euro met een potentiële bonus van 270.000 euro bij het winnen het toernooi. Vermoedelijk liggen de premies inmiddels een pak hoger.

De bedragen van onze zuiderburen hangen daarentegen wel al aan de grote klok. En aangezien die waarschijnlijk een goeie graadmeter zijn, kunnen we ons voorlopig daaraan spiegelen. Dit zijn de premies van de Rode Duivels op het WK in Qatar.

Resultaat Premie per speler Totaal selectie (26 spelers) Wereldkampioen 435.000 euro 11,3 miljoen euro Tweede plaats 370.000 euro 9,6 miljoen euro Derde plaats 312.000 euro 8,1 miljoen euro Vierde plaats 290.000 euro 7,5 miljoen euro Kwartfinale 170.000 euro 4,4 miljoen euro Achtste Finale 90.000 euro 2,3 miljoen euro Groepsfase 42.000 euro 1 miljoen euro

Er gaat dus best een groot deel van het totaal te verdienen prijzengeld naar de spelers. Logisch natuurlijk. Toch zijn de bedragen die er in in het internationale topvoetbal rondgaan een stuk duizelingwekkender. Wat Frenkie de Jong aan premies bijverdient op het WK in Qatar is voor hem dan ook een relatieve peulenschil. Anderzijds is het voor spelers als nationale held Andries Noppert wel waarschijnlijk een welgekomen kerstcadeau. Misschien kan hij eens bij Virgil van Dijk te rade gaan.