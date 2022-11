Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze Nederlanders krijgen géén 380 euro energiecompensatie

‘Heel Nederland ontvangt in november en december 190 euro energiecompensatie’, was de belofte. Een financiële meevaller van 380 euro voor alle Nederlanders dus. Maar de begrippen ‘alle Nederlanders’ en ‘heel Nederland’ blijken toch om iets meer nuance te vragen. Wat blijkt namelijk? Er zijn toch veel mensen die de energiecompensatie kunnen vergeten.

Even terug. Die energiecompensatie is initieel in het level geroepen om huishoudens tegemoet te komen. Het prijsplafond om de energietarieven in toom te houden zou namelijk pas in januari 2023 van start gaan. Om hoge kosten te compenseren, krijgen Nederlanders in november en december van 2022 alvast 190 euro per maand.

Welke Nederlanders kunnen fluiten naar die 380 euro?

De exacte manier van uitbetalen verschilt per energieleverancier. Voor sommige huishoudens is de eerste 190 euro al verrekend met hun maandelijkse termijnbedrag, voor anderen laat het geld nog even op zich wachten. Maar voor sommige mensen blijft de energiecompensatie dus helemaal uit. Hoe zit dat precies? En om welke mensen gaat het?

Geen 2x 190 euro compensatie voor grootverbruiker

Al langer is duidelijk dat bepaalde groepen buiten de boot vallen als het gaat om de compensatie. Omdat de tegemoetkoming bedoeld is voor huishoudens, kunnen mensen met een grootverbruikersaansluiting fluiten naar compensatie. Terecht, zou je kunnen zeggen. Maar toch zijn er ook huishoudens die hun energie via een grootverbruikersaansluiting ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een studiocomplex in Amsterdam. De individuele huishoudens zijn samen aangesloten als grootverbruiker. Die 380 euro kunnen zij vergeten.

Energieleveranciers zonder toezichthoudervergunning

Voor de duidelijkheid: het zijn dus de energieleveranciers die de compensatie uitkeren aan hun afnemers. De tweede groep mensen die geen compensatie ontvangt, zijn huishoudens die energie afnemen bij leveranciers zonder vergunning van de toezichthouder. Dat klinkt misschien als een louche praktijk, maar dat is het niet.

In Nederland is het niet in alle gevallen verplicht om zo’n vergunning te hebben. Bijvoorbeeld bij flats kan dit het geval zijn. Allemaal losse huishoudens, maar slechts één groot energiecontract bij een leverancier die hiervoor geen vergunning van de toezichthouder hoeft te hebben.

Studenten tussen wal en schip

Daarnaast zijn er veel studenten die tussen wal en schip vallen. Veel van hen hebben geen eigen energiecontract, waardoor zij geen compensatie ontvangen. Ook voor de energietoeslag komen veel van hen niet in aanmerking. De eisen daarvoor zijn namelijk dat het inkomen lager ligt dan 1.305,10 euro, maar daarin worden de studielening en/of ouderbijdrage ook meegerekend als inkomen.

💡 Zo zit het met energietoeslag Volgens Rijksoverheid zijn dit de eisen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag (dat is dus iets anders dan de eenmalige energiecompensatie van 380 euro) Je hebt een Nederlandse nationaliteit

Je bent 21 jaar of ouder

Je inkomen is niet hoger dan 1.310,05

De belofte dat ieder huishouden 380 euro (verdeeld over twee keer 190 euro) compensatie zou ontvangen, wordt dus niet helemaal waargemaakt. Ondertussen blijft het feit dat alles duurder wordt en kan het behoorlijk lonen om te besparen op energie.