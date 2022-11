Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In ruim de helft van de vacatures staat niets over het salaris: waarom is dat?

Indeed roept Nederlandse werkgevers op open kaart te spelen over salaris. Dit om de loonkloof in ons land te dichten. Directe aanleiding is het feit dat in veel teksten van vacatures weinig tot geen informatie over het (mogelijke) toekomstige salaris te vinden is.

Er zijn in ons land op dit moment nogal wat vacatures. Verschillende branches kunnen maar moeilijk aan geschikt personeel komen. Soms worden de meest bijzondere capriolen uitgehaald om maar aan werknemers te komen. Iemand eerst betaald op vakantie sturen en daarna pas aan de nieuwe baan laten beginnen, is er zo eentje.

Weinig transparantie over salaris in vacatures

Indeed is wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite. Het bedrijf zocht in aanloop naar Equal Pay Day (komende maandag) uit hoe het staat met transparantie over salaris in Nederland. Uit eigen data en onderzoek onder vijfhonderd Nederlandse werkgevers blijkt dat 48 procent van alle Nederlandse vacatures salarisinformatie bevat. Dat is dus nog niet eens de helft. Ook valt op dat 49 procent van de Nederlandse werkgevers denkt dat er geen loonkloof binnen hun organisatie is (dan moet je het verhaal van Mirjam, die 1000 euro per maand minder dan haar jongere mannelijke collega verdiende, maar eens lezen).

Het Europees parlement werkt op dit moment aan nieuwe wetgeving die werkgevers verplicht transparant te zijn over salaris, om zo de loonkloof aan te pakken.

Salaris-informatie per type beroep in vacatures

Uit een analyse van alle vacatures die Indeed verzamelt, blijkt dat openheid over salaris in vacatures sterk verschilt per type beroep. Zo blijkt dat 54 procent van de vacatures voor baristafuncties salarisinformatie vermeldt. Bij huisartsvacatures is dit 39 procent en voor vacatures voor leerkracht in het basisonderwijs maar 13 procent. Het meest transparant zijn vacatures voor software engineers: 95 procent van die vacatures deelt salarisinformatie.

Zo kan het ook, het salaris in een tweet meteen al noemen:



Zo denken werkgevers over de loonkloof

Naast de data die Indeed verzamelde uit alle vacatures, werd in ons land ook onderzocht hoe werkgevers denken over salaris. Hieruit blijkt dat de plannen van het Europees parlement nodig zijn: 49 procent van de Nederlandse werkgevers denkt niet dat er een loonkloof binnen hun organisatie is. Terwijl vrouwen voor gelijkwaardig werk in Nederland per uur 6 procent minder verdienen dan mannen.

Ook onderzocht Indeed welke elementen op een cv van invloed zijn op het salarisaanbod. Hieruit blijkt dat 63 procent van de werkgevers aangeeft dat de leeftijd van de sollicitant invloed heeft op het salarisaanbod. 27 procent geeft aan dat dat ook geldt voor een foto op het cv en ruim 12 procent geeft aan dat geslacht het salarisaanbod beïnvloedt. 13 procent zegt dat ook de naam van de sollicitant een rol speelt.

Werkgevers bang om sollicitanten te verliezen

Wat houdt werkgevers tegen om salarisinformatie te delen? Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de werkgevers het salaris nog niet heeft bepaald op het moment van het posten van de vacature. Daarnaast toont het onderzoek aan dat 22 procent van de werkgevers geen salarisinformatie in vacatures zet omdat zij bang zijn dat de concurrent een hoger salaris aanbiedt. 15 procent vermeldt geen salarisinformatie in vacatures omdat zij denken dat openheid over salaris het aantal sollicitaties dat bij de organisatie binnenkomt verkleint.

Indeed roept werkgevers nu op tot meer openheid over salaris in vacatureteksten. Om werkgevers en sollicitanten te helpen open kaart te spelen over salaris introduceert de vacaturesite het Loonkloof Kwartet. Werkgevers leren door het kwartetspel meer over de loonkloof, maar ook welke vragen zij kunnen verwachten over salaris en waarom transparantie hierover belangrijk is. Het kwartetspel helpt werknemers en sollicitanten op hun beurt om zich goed voor te bereiden op gesprekken over salaris. Indeed verspreidt het spel vanaf 14 november door het hele land op verschillende openbare locaties, zoals hogescholen.