Zo herken je een narcistische collega (en dit is lastiger dan je denkt)

We hebben allemaal collega’s op ons werk waar je wat minder goed mee kan opschieten, maar merk je dat je regelmatig uitgeput, gefrustreerd en vermoeid thuiskomt, nadat je hebt samengewerkt met één specifieke collega? Dan is het toch eens tijd om te kijken of jullie gewoon geen klik hebben of dat je misschien te maken hebt met een narcistische collega.

Voel jij je vaak overwhelmed en moe aan het eind van de dag als je specifiek met één collega hebt samengewerkt? Bekijk dan onderstaande lijst om te kijken of je te maken hebt met een narcistische collega.

Wat is een narcist?

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft een opgeblazen ego en groots zelfbeeld. Narcisten plaatsen hun eigen behoeftes voor die van anderen en ze manipuleren anderen mensen om dit voor elkaar te krijgen.

Narcisten leven voor bewondering en waardering van anderen. Dit hebben zij nodig om zichzelf goed te voelen, omdat ze diep van binnen erg onzeker zijn.

Een narcist op je werk

Op je werk te maken hebben met een narcistische collega kan erg energiezuigend zijn. Narcisten willen graag in de aandacht staan en bemachtigen door hun dominante voorkomen vaak hoge functies binnen een organisatie.

Een narcistische baas kan ongevoelig, overdreven veeleisend en respectloos zijn voor andere werknemers.

Denk jij dat je te maken hebt met een narcistische collega? Choosing Therapy zet de 11 kenmerken op een rij waar je een narcist op je werk aan kan herkennen.

Zo herken je een narcistische collega

Herken je één of meerdere punten? Let dan goed op, want een narcist herkennen is lastiger dan je denkt. Ze zijn een ster in het verborgen houden van hun negatieve eigenschappen.

1. Credits stelen

Een narcistisch persoon kun je herkennen aan dat hij vaak met alle eer strijkt. Als dingen goed gaan in jullie team, eist een narcistische collega alle credits op. Ook als dit niet terecht is en positieve bedrijfsresultaten door de team effort komen.

2. Vermijden van verantwoordelijkheid bij fouten

Het tegenovergestelde van credits stelen is geen verantwoordelijkheid nemen als het minder goed gaat. Narcisten hebben juist de neiging om anderen de schuld te geven of de ernst van het probleem te ontkennen.

3. Vaak om aandacht vragen

Narcisten leven voor aandacht. Als er ook maar iets wordt besproken waarbij ze de aandacht naar zich toe kunnen trekken, dan pakken ze meteen die kans.

4. Roddelen over andere collega’s

Narcisten weten een gewoon gesprek vaak zo te draaien dat het over een ander gaat. Ze roddelen door vragen te stellen als: wat vind jij van collega X? Of ik heb X gehoord over collega X, hoe denk jij dat het zit?

Doe niet mee met dit geklets en achterklap. Roddelen is nooit een goed idee en grote kans dat een narcist het later tegen je gaat gebruiken.

5. Negatief reageren op feedback

Narcisten zijn extreem gevoelig voor kritiek en feedback die hun ego kan bedreigen. Ze reageren vaak erg defensief of boos als je ze feedback geeft.

Ook als de feedback opbouwend is geformuleerd. Ben je verbaasd over deze overdreven reactie op jouw feedback? Dit is een eerste grote red flag.

6. Ze zijn charismatisch en overtuigend

Je denkt misschien na het lezen van deze punten: zo iemand herken je meteen. Ik heb niet zo’n collega op mijn werk. Maar let op: narcisten kunnen hun negatieve eigenschappen goed verbergen en kunnen vriendelijk, charismatisch en overtuigend zijn.

Ze zijn vaak erg geliefd bij bepaalde klanten, collega’s of je baas, omdat ze weten hoe ze een goede eerste indruk moeten maken.

7. Ze staan boven de regels

Narcisten doen alles in eigen belang. Dus als het nodig is om een onethische beslissing te nemen of een regel te verbreken omdat hen dat beter uitkomt, dan vinden ze dat gerechtvaardigd.

Als je ze hier op aanspreekt, zullen ze zeggen dat je je niet moet aanstellen en dat het een uitzonderlijk geval was.

8. Ze praten op passief agressieve manier

Narcisten kunnen extreem sarcastisch of negatief doen, maar ze gebruiken gaslighting om hun opmerkingen of ‘grappen’ te rechtvaardigen.

Na een bekritiserende opmerking over je werk, volgt dan ook vaak: dat was een grapje natuurlijk! Of no offense, ik zeg het om je te helpen!

9. Ze onderbreken gesprekken

Narcisten hebben de neiging om te denken dat wat zij te vertellen hebben het meest interessant en belangrijk is voor de rest van de collega’s.

Ze onderbreken dan ook vaak gesprekken en trekken het gesprek helemaal naar zich toe. Ook als het gaat over iets waar ze niks mee te maken hebben.

10. Ze zijn extreem jaloers

Krijgt een andere collega een compliment? Dan wordt er vaak snel een grap over de collega gemaakt, zodat het compliment in het niet valt.

Ook al komen ze over als arrogant, narcisten voelen zich stiekem vaak erg onzeker. Dit uit zich in het misgunnen van mooie resultaten die behaald zijn door andere collega’s.

11. Niks is goed genoeg

Hoe hard je ook je best doet, een narcistische collega is nooit tevreden. Ze hebben onrealistische verwachtingen over hoe snel en wat anderen kunnen presteren.

Laat je niet onzeker maken door onrealistische hoge verwachtingen en geef op tijd je grenzen aan.